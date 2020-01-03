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  4. 1 ayda 1 milyon liralık soygun yapan hırsızlar suçüstü yakalandı

1 ayda 1 milyon liralık soygun yapan hırsızlar suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Yakası’nın çeşitli noktalarında 1 ay boyunca buldukları boş evlere giren 4 akraba, 1 milyon lira değerinde değerli eşya çaldı.

İstanbul Anadolu Yakası’nın çeşitli noktalarında 1 ay boyunca buldukları boş evlere giren 4 akraba, 1 milyon lira değerinde değerli eşya çaldı. En son Kartal’da bir binaya giren çete, polis tarafından suçüstü yakalandı.
İstanbul Anadolu Yakası’nın çeşitli noktalarında 4 akraba tarafından gündüz vakti yapılan organize hırsızlıklar pes dedirtti. Ağabey Ç. (29), Muhammed Ç. (16), Gönül B. (12) ve Selçuk G. (32) isimli akrabaların kendi aralarında kurduğu hırsızlık çetesi ile son 1 ayda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Karı koca kılığında giriyorlardı
Çetenin yöntemi ise akıllara durgunluk verdi. Çalıntı araçla apartmanların önüne gelen hırsızlar, karı koca kılığında içeri girerek tüm dairelerin kapısını çalıyordu. İçeride kimse olmayan evlere ise kadının çantasına sakladığı suç aletleri ile girip değerli eşyaları çalarak kaçıyorlardı.

Kartal’da yakalandılar
Bu şekilde 1 ay içerisinde 11 vakaya karışan çete, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler hırsızların girdikleri binaların yakınlarında bulunan güvenlik kameralarından soygunları gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu fark etti.
Polisler izlemeye aldığı 4 kişiyi Kartal’da suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar sorgularının tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

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