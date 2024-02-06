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    4. '1 ayda 10 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif' Sabah aç karna tüketildiğinde cayır cayır yağ yakıyor

    '1 ayda 10 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif' Sabah aç karna tüketildiğinde cayır cayır yağ yakıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.02.2024 16:07 | Son Güncelleme:
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    Kişilerin kilo verme süreçlerinde deneyimledikleri yöntemler ve elde ettikleri sonuçlar daima ilgi çeki oluyor. Özellikle sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konularında bilgi edinmek isteyenler için bu tarz içerikler oldukça değerlidir. Diyetisyen Hatice Nur Ege '1 ayda 10 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif' başlığı altında cayır cayır yağ yakan o karışımı paylaştı.

    Fazla kilo problemi gencinden yaşlısına birçok kişi için can sıkıcı olabiliyor. Sağlıklı beslenme ve sporun yanında uygulayabileceğiniz yağ yakıcı kür tarifleri ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Sabah aç karna tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırdığı iddia edilen bu tarif, birçok kişinin ilgisini çekiyor. İşte Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin 1 ayda 10 kilo verdirdiği danışanına uyguladığı tarif...

    '1 AYDA 10 KİLO VERDİRDİĞİM DANIŞANIMA UYGULADIĞIM TARİF'

    MALZEMELER:

    • 1 bardak sıcak su
    • 1 çay kaşığı zerdeçal
    • 1 çay kaşığı zencefil
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • Yarım limonun suyu

    zencefil shot

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Gerekli tüm malzemeleri bir bardağa ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu mucizevi karışımı10 gün boyunca aç karnına tüketin. Etkisi inanılmaz.

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