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1 ayda 1983 kişi bulaşıcı hastalıktan öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

706 bin kişinin bulaşıcı hastalıklarla savaştığı Çin'de ağustos ayında bulaşıcı hastalık yüzünden bin 983 kişi hayatını kaybetti. İshalden hepatite kadar pek çok bulaşıcı hastalığın ölüme yol açtığı ülkede, bakın en çok can alan hastalık hangisi oldu.

1 ayda 1983 kişi bulaşıcı hastalıktan öldü

Çin'de ağustos ayında bulaşıcı hastalıklardan bin 983 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberine göre, geçen ay (a), (b) ve (c) olarak sınıflandırılan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan 706 bin 372 vaka tespit edildi ve bu kişilerden bin 983'ü hayatını kaybetti.

EN ÇOK B GRUBU CAN ALDI

Kolera (a) grubunda, tüberküloz, hepatit, ishal, bel soğukluğu ve frengi (b) grubunda, kabakulak, ağız, ayak ve elde meydana gelen şap hastalığı ve bulaşıcı ishal hastalıkları ise (c) grubunda sınıflandırıldı.

Söz konusu bulaşıcı ve salgın hastalıklarda en çok ölüm vakasının b grubundaki hastalıklardan meydana geldiği ifade edildi.

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çin hastalık bulaşıcı hastalıklar

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