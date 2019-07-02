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1 ayda 5 kez kene ısırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, hayvancılıkla uğraşan Turan Arga (45), büyükbaşlarını otlatırken, 1 ayda 5 kez kene tarafından ısırıldığını söyledi.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, hayvancılıkla uğraşan Turan Arga (45), büyükbaşlarını otlatırken, 1 ayda 5 kez kene tarafından ısırıldığını söyledi. Arga, her kene ısırmasından sonra gittiği hastanede yapılan testlerde tahlillerinin temiz çıktığını belirterek, "Doktorlar hastanede gördüklerinde 'Yine mi kene ısırdı?' demeye başladı" dedi. Özvatan ilçesinde büyükbaş yetiştiriciliği yapan, evli ve 3 çocuk babası Turan Arga'yı, ramazan boyunca hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide, 5 kez kene ısırdı. Sol kolundan, sağ bacağından, boynundan ve sağ kolundan 2 kez olmak üzere toplam 5 defa kene tarafından ısırılan Arga, her olayda Özvatan Entegre Devlet Hastanesi'ne gitti. Vücudundaki kene çıkarıldıktan sonra 3 günde bir kan tahlili yaptıran Arga'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne rastlanmadı. 10 yıldır besicilik yapan Turan Arga, en son bayramdan önce hayvanlarını otlatırken, vücudundaki keneyi fark edip, hastaneye gittiğini söyledi. Arga, "Hayvanları otlatırken, kene ısırıyor. Her defasında hastanede çıkarttırıyorum. Yaklaşık 3 günde bir kan alıyorlar, tahlil yapıyorlar. İlçemizde şu ana kadar kene konusunda bir tehlikeli vaka yaşandı, o kişi de yaşamını yitirdi" diye konuştu. Hastane personeli ve doktorların artık kendisini hastanede görmeye alıştığını belirten Arga, "Doktorlar, hastanede gördüklerinde, 'Yine mi kene ısırdı?' demeye başladı. Alışkanlık yaptı. Ailem geçen yılki kene ölümü olayından dolayı bana da bir şey olmasından korkuyor. Bizim ekmek paramız olduğu için hayvanları mutlaka otlatmak zorundayım. Dışarı çıkarmadığım zaman süt verimleri düşüyor, maddi zarar yaşıyorum. Keneden korksam da mutlaka çıkarmak zorundayım" dedi.

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