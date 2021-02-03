HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 ayda fuhuş suçundan 3 kişi yakalandı

1 ayda fuhuş suçundan 3 kişi yakalandı

03.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde 3 kişi yakalanırken fuhuş suçuna karışan kişi sayısı önceki aylara göre büyük oranda azaldı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, son 30 günde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde 3 kişi yakalanırken fuhuş suçuna karışan kişi sayısı önceki aylara göre büyük oranda azaldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, son 30 günde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentin dört bir yanında fuhşa yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü adreslere baskın yaptı. Polis, Serdivan ve Adapazarı ilçesinde girilen adreslerde 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 2’si yabancı kadın toplamda 3 kişiye ‘fuhuş yapmak’ ve ‘fuhşa aracılık’ suçlarından idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Yabancı kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.
Öte yandan, fuhuş suçlarında 2020’nin son aylarına göre azalma oldu. Daha önceki aylarda, bir ayda 15’ten fazla kişi yakalanıp, onlarca adrese baskın yapılırken bu oran büyük ölçüde azaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Taksim'de endişelendiren görüntüTaksim'de endişelendiren görüntü
43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan baba tutuksuz yargılanacak

Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan cani babayla ilgili yeni gelişme

Taksim Meydanı’na akın ettiler! Endişelendiren görüntü

Taksim'de endişelendiren görüntü

Emniyetten o iddialar için görüntülü yalanlama

Emniyetten o iddialar için görüntülü açıklama

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

İlginç olay: İneğin midesinden çıkan gaz yakıldı

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar!

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.