1 ayda iki farklı sonuç belgesi geldi, itiraz edince ÖSYM 'Geç kaldın' dedi

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Savur ilçesinde oturan Nur Sema Demir, 31 Temmuz'da açıklanan üniversite sınavında, sayısal bölüm sorularından 253, sözelden 278 ve temel yeterlilik testinde 324 puan aldı. Aldığı puana göre tercih yapan Demir, 1 ay sonra açıklanan yerleştirme sonucunda sayısal puanının, '0' olduğunu ve 4 yıllık bir fakülte beklerken, 18'inci tercihi olan 2 yıllık Moda Tasarımı Bölümü'ne yerleştirildiğini öğrenince şok yaşadı. Demir ailesi, ilk sınav sonucunun yerleştirme sonucundan çok farklı olduğununu, 4 yıllık bir okula yerleştirilmesini sağlayan sayısal puanın ikinci sonuç belgesinde sıfır gösterildiğini ve sonuç belgesindeki doğru ve yanlış soru sayılarının farklı olduğunu görünce ÖSYM'ye itirazda bulundu. ÖSYM tarafından Nur Sema Demir'e gönderien yanıtta, itiraz için geç kaldığı belirtildi. Demir ailesi, yapılan yanlış nedeniyle kızlarının mağdur edildiğini söyledi.

YKS SONUÇ BELGESİNE GÖRE TERCİH YAPTI

Sınav sonucuna göre, kendisinden düşük not alan arkadaşlarının bile 4 yıllık fakülteye yerleştiğini öğrenen Demir, yerleştirme sonuç belgesini detaylı incelerken, ilk sınavda 253 olan sayısal puanının yerleştirme belgesinde '0' olduğunu fark etti. Bunun yanısıra derslerdeki doğru ve yanlış soru sayısının da değiştirildiğini fark eden Demir ailesi, ÖSYM'ye itirazda bulundu.

'SONUÇ BELGESİNİ DÜZELTİN, YERLEŞTİRMEYİ TEKRAR YAPIN'

ÖSYM'ye başvuran Nur Sema Demir diekçesinde, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan ve ekte sundukları YKS sonuç belgesi ile yerleştirme yapılan 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan sınav sonuç belgesinde puanlar ve doğru yanlış soru sayısının değişmiş olduğunun fark edildiği belirtilerek, "Yukarıda anlatılan durumlar göz önünde bulundurularak sonuç belgemin düzeltme ve yerleştirmenin tekrar düzenlenmesini dava hakkım saklı kalmak şartıyla tekrar düzenlenmesini talep ediyorum" dedi.

ÖSYM, "SÜRE GEÇTİ, İTİRAZINIZ İNCELEMEYE ALINMAMIŞTIR"

ÖSYM'den Demir'e gönderilen cevapta, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki, 'Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) başvurmalıdır' maddesi hatırlatılırak, "İtiraz isteğiniz incelemeye alınamamıştır. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kayıtlarımızda, sonucunda oluşan puanlarınızda ve yerleştirme işlemlerinizde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunulur" denildi.

AİLE BİR KEZ DAHA İTİRAZ ETTİ

Demir ailesi, yaptıkları itirazdan sonuç alamayınca ÖSYM'ye bir kez daha itirazda bulundu. Dilekçede, bir ay ara ile açıklanan iki ayrı sonuç belgesindeki puanların ve doğru yanlış cevap sayısının değişimi ile ilgili bilgi istenildi. Dilekçede, "31.07.2018 tarihinde açıklanan ve çıktısı alınan sınav sonuç belgesine itirazımızın olmadığı ancak, 31.08.2018 tarihinde açıklanan yerleştirme ve yine çıktısını aldığımız sonuç belgesinin 31.07.2018 tarihli sınav sonuç belgesi ile aynı olmadığı puanlarda azalma olduğu gibi doğru-yanlış cevap sayısında da değişiklik olduğu, itirazımızın yerleştirme yapıldıktan sonraki belgelerdeki farklılıkların araştırılıp tarafımıza bilgi verilmesi içindir" denildi.

Nur Sema Demir'in babası Gürkan Demir, kızının sınav sonucuna göre tercih yaptığını, ancak yerleştirme sonuç belgesini aldıklarında bunun ilk sonuç belgesinden çok farklı olduğunu belirterek, "Kızımın sayısıl puanları sıfırlanmış. Sayısal puanları sıfırlandığı için 2 yıllık bir okula yerleştirilmesi yapılmış. Ben kızımı söz konusu okula göndermeyeceğim. İtirazımız, geç kaldığımız için kabul edilmediği söyleniyor ama itiraza neden olan sonuç 31 Ağustos'ta açıklanan sonuçtur. Kızım mağdur edildi. Mahkemeye başvurucağız ama, sanırım ÖSYM, bu konuda sınav belgesinin incelenmesini de engelleme hakkına sahip. Olan benim kızıma oldu, yanlış yüzünden 1 yılı kayıp oldu" diye konuştu.