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  4. 1 aydır kayıp olan kadın aranıyordu... Çürümüş ceset bulundu! Tanınmaz halde...

1 aydır kayıp olan kadın aranıyordu... Çürümüş ceset bulundu! Tanınmaz halde...

25.07.2024 12:56
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sırasında çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 aydır kayıp olan kadın aranıyordu... Çürümüş ceset bulundu! Tanınmaz halde...

Çenedağ Mahallesi’nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran’da kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. 27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım’ın arama çalışmalarına bugün İstanbul’dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna’nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

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Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için adli tıpa gönderilmek üzere morga kaldırıldı. Annesi kaybolan Hasan Yıldırım da olay yerine geldi, ancak cesedin tanınmaz halde olması sebebiyle kendisine kesin bilgi verilemedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ceset
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