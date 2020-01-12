HABER
  4. 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu

1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu. Azboy, kalp nakli ameliyatına alındı.
Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu.
Evladının yaklaşık 1 aydır uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını söyleyen Hatice Demir, müjdeli haberi DHA muhabiri ile paylaştı. Bugün 56 yaşında bir kişinin kalbinin oğluna nakil operasyonunun başladığını söyleyen Hatice Demir, "Kalbin Trabzon'dan geldiğini öğrendim. Kilo başta olmak üzere tüm kan ve dokular oğlum için uyumlu çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlar nakil için hazırlıklarını yaptı ve ameliyata girdiler. Şimdi oğlum için dua ediyorum. Verici olan kişiye de Allah rahmet eylesin. O bana inşallah oğlumun ve benim hayatımı geri verecek" dedi.
Oğlunun yaşadığı hastalık sürecini de anlatan Hatice Demir, "Henüz 6 yaşındayken karaciğer nakliyle büyük sarsıntı geçirdi. Cemal daha 2 yaşındayken yapılan testler neticesinde kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendik. 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne başvurduk, nakil olması gerektiğine karar verildi. İlaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşına geldiğinde İzmir'de özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldı" diye konuştu.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 2015 yılına kadar oğlunun periyodik kontrollerinin yapıldığını aktaran Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çekilen son ekosu bizi bir kez daha kahretti. Birinci derece aort damarı daralması tespit edildi. Doktor, kalp kapağının değişmesi gerektiğini söyledi. Bu arada ben de lenf kanseri oldum. Tedavi sürecim başladı. Bu arada babası Necat Azboy oğlumuzla ilgilendi. İstanbul, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'ne başvurduk ve aort damarı için ameliyat kararı verildiği. Aralık 2016'da ameliyat olacaktı ki, babası kasım ayında vefat etti. Psikolojisi düzelsin diye şubat ayını bekledik. 3 Şubat'ta Dr. Tayyar Sarıoğlu ameliyat etti. Kalp kapağı için biraz daha beklemek gerektiği için sadece daralan damarı açıldı. Doktor geçen yıl acil kalp kapağı ameliyatı yapılması gerektiğini söyledi. Kalp kapağı ameliyatı için gerekli parayı bulamadık. İstanbul'dan Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji ünitesine geldik. Tüm raporlarını konseye sunduk, Cemal'in ameliyat olmasına karar verildi. 13 Aralık 2019'da ameliyatı gerçekleşti, her şeyin çok iyi gittiğini öğrendik. Yoğun bakımdan sonra normal odaya alındı. Doktorumuz taburcu olmasına karar verdi. Cemal, taburcu olacağı gün saat 07.00 sıralarında lavaboda fenalaşıp bayıldı. Doktorları, Cemal'in kalbinin durduğunu söyledi. Acil ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen kalbi tekrar çalıştırılamadı. Yaklaşık 1 aydır da makineye bağlıydı. Sağlık Bakanlığı Kalp Bekleme Sırası'na yazıldı. İlk sırada beklemedeydik. Çok şükür o müjdeli haber geldi."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
İbrahim Öztek: "Sigarayı bir kez deneyen dört çocuktan üçü ileride tiryaki oluyor"İbrahim Öztek: "Sigarayı bir kez deneyen dört çocuktan üçü ileride tiryaki oluyor"
Sıcak ortamlar da romatizmayı etkileyebilirSıcak ortamlar da romatizmayı etkileyebilir
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Tufan Tarcan uyardı: Uzun süreli idrar tutmak iyi değil

Uzmanı uyardı: Uzun süreli tutmak iyi değil

Çin'de 'gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil, SARS'a benziyor

'Gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil...

Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Sıtma nedir? Sıtma hastalığının belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi var mı?

Tedavisi yok sanılıyor ama... Umut veren açıklama!

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Korkutan açıklama! Domuz gribi vakaları arttı

Çinli bilim insanlarından yeşil çay araştırması! Ömrü uzatıyor

Bilim insanlarından yeşil çay araştırması: Ömrü uzatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.