1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu sona erdi

Balkan bölgesinde başsavcılık makamları arasında daimi bir çalışma forumu oluşturmak için ortak bir çerçevenin tesisinin daha etkin bir işbirliği sağlamaya yardımcı olacağının aktarıldığı bildirgede şunlar kaydedildi:

Konuşmaların ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, suçun soruşturulması ve suçla mücadelede Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Romanya'dan başsavcılar ve hukukçularının forumda dile getirdiği konulara değinen Akarca, oluşturulan platformun faydalı neticeler verdiğine işaret etti.

"Katılımcı başsavcılık makamları, kendilerine verilen yetkilerin uygulanmasında üst düzey etkileşimin son derece gerekli olduğunu göz önüne alarak diğer katılımcıların adli sistemlerine ilişkin sürekli bilgi paylaşımı yoluyla karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi isteğine dayanarak, Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında kendi yetki alanlarında doğrudan iş birliği için ortak bir zemin olacak şekilde bir çalışma forumu kurmayı iş bu bildirge ile kabul etmişlerdir. Katılımcı başsavcılık makamları, kendi yetkileri çerçevesinde uluslararası yükümlülükleri ve ulusal mevzuatlarına bağlı olarak kanunlardaki yeni değişikliklere ilişkin sürekli bilgi paylaşımı, adli yardım talepleri, düzenli toplantılar ve istişarelerle ortak eğitimler vasıtasıyla yakın iş birliğine uygun şartlar oluşturacaklardır."

Ayrıca bildiride, katılımcı Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında çalışma forumunun yıllık olarak düzenlenmesine karar verildiği, ev sahipliği yapacak olan başsavcılık makamının katılımcı ülkeler arasında dönüşümlü olarak belirleneceği açıklandı.

Öte yandan, bir sonraki çalışma formunun 2020 yılında Bulgaristan'da düzenleneceği kaydedildi.

