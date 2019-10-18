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1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu sona erdi

İZMİR (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığının iş birliğiyle İzmir'de düzenlenen "1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu", ortak sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla tamamlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, "1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu" kapanışında yaptığı konuşmada, katılım sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Romanya'dan başsavcılar ve hukukçularının forumda dile getirdiği konulara değinen Akarca, oluşturulan platformun faydalı neticeler verdiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, suçun soruşturulması ve suçla mücadelede Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

Balkan bölgesinde başsavcılık makamları arasında daimi bir çalışma forumu oluşturmak için ortak bir çerçevenin tesisinin daha etkin bir işbirliği sağlamaya yardımcı olacağının aktarıldığı bildirgede şunlar kaydedildi:

"Katılımcı başsavcılık makamları, kendilerine verilen yetkilerin uygulanmasında üst düzey etkileşimin son derece gerekli olduğunu göz önüne alarak diğer katılımcıların adli sistemlerine ilişkin sürekli bilgi paylaşımı yoluyla karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi isteğine dayanarak, Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında kendi yetki alanlarında doğrudan iş birliği için ortak bir zemin olacak şekilde bir çalışma forumu kurmayı iş bu bildirge ile kabul etmişlerdir. Katılımcı başsavcılık makamları, kendi yetkileri çerçevesinde uluslararası yükümlülükleri ve ulusal mevzuatlarına bağlı olarak kanunlardaki yeni değişikliklere ilişkin sürekli bilgi paylaşımı, adli yardım talepleri, düzenli toplantılar ve istişarelerle ortak eğitimler vasıtasıyla yakın iş birliğine uygun şartlar oluşturacaklardır."

Ayrıca bildiride, katılımcı Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında çalışma forumunun yıllık olarak düzenlenmesine karar verildiği, ev sahipliği yapacak olan başsavcılık makamının katılımcı ülkeler arasında dönüşümlü olarak belirleneceği açıklandı.

Öte yandan, bir sonraki çalışma formunun 2020 yılında Bulgaristan'da düzenleneceği kaydedildi.

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