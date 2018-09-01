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"1. Bitlis Peynir Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde açılan fuarda Doğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen 33 peynir çeşidi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu - DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray: - "Doğu Anadolu'daki peynir üreticilerini tek çatı altında toplayarak bölgeye hareketlilik ve canlılık getirmeyi amaçlıyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) "1. Bitlis Peynir Fuarı" açıldı.

Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Salonu'nda açılan fuarda, 9 ilden 33 peynir çeşidi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre 200'e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye'de yılda 661 bin ton peynir üretilerek 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağlandığını söyledi.

Buna karşılık Konya'dan biraz büyük olan Hollanda'nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi ile 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Güray, şöyle konuştu:

"Dünya peynir ihracatında ise Almanya'nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde 3. sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3,7 milyar dolarlık ihracatla birinci, 2-3 çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200'e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22. sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil. Bizler daha çok üretimi artırıp ülkeye döviz getirmek zorundayız. Buradan hareketle Doğu Anadolu'daki peynir üreticilerini tek çatı altında toplayarak bölgeye hareketlilik ve canlılık getirmeyi amaçlıyoruz."

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise Tatvan'da 50 yıllık bir fuar geleneği olduğunu ifade ederek "Bugün burada peynir alanında açılan fuar bir başlangıçtır. Peynir fuarının ilki düzenleniyor ve artık geleneksel olarak her yıl düzenlenecek." dedi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu fuar, yarına kadar açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Peynir Fuarı açılışı Tatvan

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