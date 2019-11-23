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1 buçuk milyonluk hırsızlık yapan çeteye özel harekat destekli operasyon: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

İstanbul’da 8 ilçede 19 iş yerinden 1 buçuk milyon lira değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi.

İstanbul’da 8 ilçede 19 iş yerinden 1 buçuk milyon lira değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyon polis kamerasıyla anbean kaydedildi. Operasyonda yakalanan çete üyesi 1’i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler ve Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahısların eşkallerini ve kullandıkları araçları tespit etti.

Araç plakalarını spreyle boyamışlar, çalıntı plaka kullanmışlar
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında, şüpheli şahısların kullandıkları araçlarda bulunan plakaların spreyle boyandığını ve çalıntı olduğunu belirledi. Polis, eşkalleri ve kullandıkları araçlar tespit edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Özel Harekat Polisi ve Çevik Kuvvet operasyona destek verdi
Ekiplerce 2 ay boyunca yürütülen yoğun teknik ve fiziki takip neticesinde, kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenyurt’ta bulunan 8 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen Özel Harekat Polisleri ve Çevik Kuvvet destekli operasyonla 1’i kadın toplam 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Çete liderinin suç dosyası kabarık çıktı
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan çete lideri olduğu belirlenen Yasin Ç.’nin 120 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan diğer şahıslar, Murat U., Süleyman Y., Nazmi G., Eren Y., Barış M., Fikret G., Gül U. ve Münir K.’nin hırsızlık suçlarından emniyette çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Vatandaşın maddi zararı 1 buçuk milyon TL
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, sabah saatlerinde iş yerlerine girerek içeride ne olduğunu ayırt etmeden, önlerine ne çıkarsa çalan hırsızların vatandaşa verdiği toplam zararın 1 buçuk milyon TL olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda park halindeki yük tırlarına şoförler uyurken girip, tırın içerisindeki malları boşaltarak kendi araçlarına yükleyip çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerden 8’i tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı
8 ilçede 19 iş yerinden 1 buçuk milyon TL’lik hırsızlık yapan 1’i kadın toplam 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerlerini dakikalar içerisinde soymuşlar
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araçlarıyla iş yerlerine geldikleri, dakikalar içerisinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve aynı araçla olay yerlerinden ayrılığı görüldü. Bir başka görüntüde ise şahısların bir aracın plakasını saniyeler içerisinde çaldığı görüldü.

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