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"1. Çankaya Kitap Buluşması" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:12 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi ile Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf iş birliğinde 35 yayınevinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yazarlar okurlarıyla buluşuyor

Çankaya Belediyesi ile Toplumsal Araştırmalar ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) iş birliğinde 35 yayınevinin katılımıyla düzenlenen "1'inci Çankaya Kitap Buluşması"nın açılışı yapıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Ankara'da her yıl büyüyerek gelişmesi gereken kitap fuarı eksiğini gidermek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Çankaya Belediyesinin her zaman Ankara'nın kültür ve sanat dünyasına katkıda bulunmak için varlığını ortaya koyduğunu belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"İlki gerçekleştirilen buluşmanın her yıl daha da büyüyeceğine ve daha çok kitleye ulaşacağına inanıyorum. Buluşmaya katılan 35 yayınevine teşekkür ediyorum. Kitapsız bir dünya düşünmek mümkün değil. Her ne kadar dünya dijitale geçse de kitabın kendisini okumak çok ayrı bir keyif. Yeni kuşaklar roman okumuyor, tarih kitapları daha az okuyor. Ama bu kültür despotizmine karşı hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor."

TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Tılıç da vakıf olarak Ankara'nın kültür hayatına katkı yaptıklarını söyledi.

Bugünkü buluşmanın çok anlamlı olduğunu ifade eden Tılıç, "Bu ilki ama bundan sonra 2'ncisinin, 3'üncüsünün, 23'üncüsünün olmasını dilediğim bir kitap buluşması yapıyoruz." dedi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 35 yayınevinin stant açtığı kitap buluşması, yazarları 5 Ekim'e kadar okurlarıyla buluşturacak.

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