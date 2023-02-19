Cemre düşmesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Şubat ayının sonuna yaklaşılmasıyla 1. cemre merak konusu oldu. Her yıl baharın gelişini simgeleyen cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre ilk olarak havaya, ikinci adımda suya ve en son toprağa düşer. Peki Peki 1. cemre düştü mü, cemre düşme sıralaması nedir? Cemre suya düşünce ne olur? İşte detaylar...

1. CEMRE DÜŞTÜ MÜ, CEMRE DÜŞME SIRALAMASI NEDİR?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşer.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

CEMRE SUYA DÜŞÜNCE NE OLUR?

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Ayrıca cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

