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1. cemre düştü mü, cemre düşme sıralaması nedir? Cemre suya düşünce ne olur?

19.02.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemre düşmesi merak edilen konular arasında yerini aldı. Halk tarafından havaların ısınmasına işaret ettiği düşünülen cemre, yılda 3 defa olmak üzere havaya, toprağa ve suya düşüyor. "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki 1. cemre düştü mü, cemre düşme sıralaması nedir? Cemre suya düşünce ne olur? İşte ayrıntılar...

1. cemre düştü mü, cemre düşme sıralaması nedir? Cemre suya düşünce ne olur?

Cemre düşmesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Şubat ayının sonuna yaklaşılmasıyla 1. cemre merak konusu oldu. Her yıl baharın gelişini simgeleyen cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre ilk olarak havaya, ikinci adımda suya ve en son toprağa düşer. Peki Peki 1. cemre düştü mü, cemre düşme sıralaması nedir? Cemre suya düşünce ne olur? İşte detaylar...

1. CEMRE DÜŞTÜ MÜ, CEMRE DÜŞME SIRALAMASI NEDİR?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşer.

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Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

CEMRE SUYA DÜŞÜNCE NE OLUR?

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Ayrıca cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

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