HABER

1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ayşegül Kara (42), geçirdiği kalp krizi sonrası taksiyle hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çağırdıkları ambulanstaki 2 kadın sağlık personelince 'gaz sıkışması' denilerek kızının hastaneye götürülmediğini iddia eden anne Kadriye Kara (60), olayda ihmal olduğunu ileri sürdü.

1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ayşegül Kara (42), geçirdiği kalp krizi sonrası taksiyle hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çağırdıkları ambulanstaki 2 kadın sağlık personelince 'gaz sıkışması' denilerek kızının hastaneye götürülmediğini iddia eden anne Kadriye Kara (60), olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. İl Sağlık Müdürlüğü, görevliler hakkında soruşturma başlattı.
Olay, geçen yıl 27 Kasım'da meydana geldi. İstanbul'da eşinden boşandıktan sonra oğlu Ali Ateş (9) ile birlikte Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşen Ayşegül Kara, göğsünde ve kolunda şiddetli ağrı hissetti. Ailesi, saat 19.30 sıralarında 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etti. Adrese gelen ambulanstaki 2 kadın sağlık görevlisi, iddiaya göre Ayşegül Kara'nın 'gaz sıkışması' yaşadığını söyleyip, ilaç yazarak hastaneye götürülmesine gerek olmadığını belirtti. Ayşegül Kara, ambulans ayrıldıktan sonra saat 20.00 sıralarında yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından taksiyle özel bir hastaneye götürülmek istenen Ayşegül Kara, yolda yaşamını yitirdi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ayşegül Kara'nın cenazesi, işlemlerin ardından Tece Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'DÜNYA İYİSİ BİR MELEKTİ'
Anne Kadriye Kara, yaşadığı acı olayı kızının fotoğraflarına sarılarak gözyaşları içinde anlattı. Kızının dünya iyisi bir insan olduğunu söyleyen acılı anne, "Dünya iyisi bir melekti. Anne-babası için, çocuğu için ölürdü. 'Babama bakıyorsun, yükünü hafifletmek istiyorum anneciğim' derdi. Büyük bir yükü üstümden aldı. Doktorlara, hastanelere babasını götürüyordu. Alışverişimi her şeyimi çocuğum yapıyordu. Beraber yiyip, beraber içiyorduk. Ben onlara anne oldum, o da bize bir anne oldu. Küçük çocuğu var. Ben çocuğuna bakıyordum, kendisi de emlak işleri yapıyordu. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Ben razıyım, Allah da razı olsun. Benim çocuğum aniden öldü. Bir şeyi yoktu. Şeker hastasıydı. Kontrollerine gidiyordu. Ambulans gelince baktılar, yürüyerek götürdüler. İçeriye aldılar, 5 dakika sürmedi. 'Teyze her şey normal. Gaz sıkışması bu. Biz götürmeyeceğiz' dedi. Tekrar ısrar ettik, 'Götürün' dedik. 'Bir şey yok. Şeker, tansiyon normal' dediler" diye konuştu.
Baba Tayfur Kara (70) ise görevlilerden şikayetçi olduklarını dile getirerek, "İki kadın sağlık görevlisi bizim söylediklerimize dikkat etmediler. 'Hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı. Yarın veya diğer gün tamamen iyileşecek' dediler. Ama kızımızı kaybettik" dedi.
Öte yandan Ayşegül Kara'yı hastaneye götürmeyi reddettikleri ileri sürülen kadın sağlık görevlileri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası1 çocuk annesi kadının ölümünde 'ihmal' iddiası

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Avukata danışmak 880 lira olduAvukata danışmak 880 lira oldu
İzmirli kadınlar alışverişte kullanmak için file örüyorİzmirli kadınlar alışverişte kullanmak için file örüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Tüm yönleriyle araştırılıyor

İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Araştırılıyor

Başkentte özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar için saat verildi)

İstanbul için yeni uyarı: Saat verildi

Ankara'da cami inşaatında göçük!

Ankara'da cami inşaatında göçük!

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.