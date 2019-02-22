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1 çocuk annesi plastik şişe toplayarak evin geçimini sağlamaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da Esma Taş (48), felç geçiren eşinin rahatsızlığının ardından çöplerden plastik şişe toplayarak evinin geçimi sağlamaya çalışıyor. Hayırsever vatandaşlardan yardım isteyen Esma Taş, "Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar.

ANKARA'da Esma Taş (48), felç geçiren eşinin rahatsızlığının ardından çöplerden plastik şişe toplayarak evinin geçimi sağlamaya çalışıyor. Hayırsever vatandaşlardan yardım isteyen Esma Taş, "Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar. Bu kadar yıl eşim evimizin geçimini sağladı" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan bir çok babası Halil Taş (46), 5 yıl önce beyin damarının tıkanması sonrası felç geçirdi. Halil Taş, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Ancak, tek başına yürüyemez hale gelen Halil Taş, rahatsızlığı sebebiyle markette çalıştığı işini de kaybetti. Eşinin rahatsızlığının ardından Esma Taş (48), çöplerden plastik şişe toplamaya başladı. Her sabah evden ayrılan Esma Taş, sokak sokak gezerek çöplerden topladığı plastik şişeleri el aracına koyuyor. Topladığı plastik şişeleri toplayan Esma Taş, bir tona ulaşınca geri dönüşüm ünitesine giderek satıyor. Ayda ortalama 400 lira kazanan Esma Taş, hem evinin geçimini sağlamaya çalışıyor, hem de Yeşilkartlı eşinin ilaçları almasına yardımcı oluyor.

'İŞ BAŞA DÜŞTÜ'

Esma Taş, eşinin 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlığı sonrası çalışmadığını, oğlunun ise askerlerde olduğunu bildirdi. Eşinin rahatsızlığının ardından çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Esma Taş, "Eşim hastalandıktan sonra iş başa düştü. Eşimin ilaçlarını almak için çalışmam gerekiyor. Elektrik, su ve kirayı ödemem gerek. Başka yapacak bir şeyim yok. Buna mecburum. Bu kadar yıl eşim evimizin geçimini sağladı. Onu bu halde bırakıp gidemezdim. 'Sen otur ben çalışırım' dedim. Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar. Eşim yalnız başına dışarı çıkamıyor. Dengesi bozuluyor ve bayılıyor" dedi.

'YİYECEĞİM, İÇECEĞİM YOK'

Hayırsever vatandaşlardan yardım istediğini kaydeden Esma Taş, "Topladığım plastik şişeleri biriktiriyorum. Bir tonu bulunca satıyorum. Askerde olan oğluma da para göndermem gerekli. Yiyeceğim içeceğim yok. Çöplerden ne bulursam onu temizleyip yıkayıp eşime yediriyorum. 5 yıldır bu durumdayız. Evimin kirası 250 lira, ödeyemiyorum. Gücüm yetmiyor. Ben hangisine yetişeyim. Kendimde hastayım ameliyat olmam gerek ama maddi imkanlarım olmadığı için onu da olamıyorum. Emekli maaşımız da yok. Hayırseverlerden bize yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.

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