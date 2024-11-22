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  4. 1 dakikada dev soygun... 15 yıllık emeği olan 90 koyun iki maskeli şahıs tarafından arkalarına alarak çalındı!

1 dakikada dev soygun... 15 yıllık emeği olan 90 koyun iki maskeli şahıs tarafından arkalarına alarak çalındı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 10:05
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Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde büyük bir hırsızlık yaşandı. Besici Necati Bozkurt, sabah ağılına geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu ve 90 koyunun çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasını incelediğinde, maskeli iki kişinin hayvanları çaldığını gördü. Bozkurt, 15 yıllık emeğinin 1 dakikada yok olduğunu belirtti.

1 dakikada dev soygun... 15 yıllık emeği olan 90 koyun iki maskeli şahıs tarafından arkalarına alarak çalındı!

Kars'ta, Şehitler Mahallesi'nde 20 Kasım saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, Besicisi Necati Bozkurt sabah ağıla geldiğinde şok oldu. Bozkurt, kapı kilidinin kırık olduğunu ve içerideki 90 koyunun çalındığını gördü.

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KAR MASKELİ İKİ KİŞİDEN 1 DAKİKALIK DEV SOYGUN

Hemen güvenlik kamerasını inceleyen Bozkurt görüntülerde, yüzleri kar maskeli 2 kişinin koyunları çaldığını fark etti. Necati Bozkurt'un ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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’15 YILLIK EMEĞİMİ BİR GECEDE MAHVETTİLER’

Geçimlerini sağladıkları tüm koyunlarının çalındığını söyleyen evli ve 8 çocuk babası Necati Bozkurt, "5 kız, 3 erkek çocuğum var. Sabaha ağıla gittiğimde kapı kilidinin kırık olduğunu gördüm ve içerisine baktığım ağılda bir tane bile koyun yoktu. Hemen güvenlik kamera görüntülerini izledim. Saat 03.05 gibi ağıla gelen hırsızlar bir dakika içinde 90 koyunu önlerine katıp götürüyor. 15 yıllık emeğim, çocuklarımın rızkını hırsızlar bir gecede mahvettiler. Benim devletten tek ricam çocuklarımın hakkını hırsızlardan geri alsın. Devletten başka sığınacak kimsem yok. Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kars koyun
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