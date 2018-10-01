1 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısının 800’ü aştığını bildiriyor. Gazete, bölgenin, 7,5 şiddetindeki depremin ardından en az 200 artçı depremle sarsıldığını ve can kaybının artmasının beklendiğini yazıyor. Öte yandan depremde duvarları yıkılan bir cezaevinden yüzlerce tutuklunun kaçtığı bildiriliyor. Cezaevi yönetiminden yapılan açıklamada deprem anında elektrik kesintisi yaşandığını ve o anda gardiyanların da canlarını kurtarmak için dışarı çıkması sonucu kontrolün kaybedildiği duyuruldu. Depremin en çok zarar verdiği kentlerden Palu’ya temiz su verilemiyor. Hastanelerde artı depremlerin yol açacağı çökme tehlikesi nedeniyle hasta ve yaralılar dışarıda tedavi ediliyor. Gazete, yabancı yardım örgütlerinin, yolların hasar görmesi nedeniyle yardıma muhtaç bölgelere ancak dün akşamdan itibaren ulaşmaya başladığını bildiriyor.

Washington Post bugün ayrıca Trump Yönetimi’nin Amerika’nın Suriye politikasında açtığı yeni sayfayla ilgili habere yer veriyor. Gazete, İran’ın Ortadoğu genelinde yayılma emelinin önüne geçmek için Suriye’deki iç savaşın bitimine kadar Amerika’nın bölgede kalmaya niyetli olduğunu bildiriyor. Habere göre üst düzey yetkililerin geçen hafta açıkladıkları bu plan, bundan altı ay önce Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini duyuran Trump’ın planıyla taban tabana zıt düşüyor. Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yaptığı açıklamada, Amerika’nın, İran askerleri ve milis güçleri geri çekilinceye kadar bölgede kalmayı sürdüreceğini söyledi. Amerikalı yetkililere göre İran, askerlerini, ancak dünya güçlerinin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaları üzerine çekecek. Gazete, 2011’de patlak veren Suriye savaşıyla Akdeniz’deki varlığını pekiştiren İran’ın ise kolay kolay geri çekilmeyeceği yorumu yapıyor.