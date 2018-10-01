1 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısının 800’ü aştığını bildiriyor. Gazete, bölgenin, 7,5 şiddetindeki depremin ardından en az 200 artçı depremle sarsıldığını ve can kaybının artmasının beklendiğini yazıyor. Öte yandan depremde duvarları yıkılan bir cezaevinden yüzlerce tutuklunun kaçtığı bildiriliyor. Cezaevi yönetiminden yapılan açıklamada deprem anında elektrik kesintisi yaşandığını ve o anda gardiyanların da canlarını kurtarmak için dışarı çıkması sonucu kontrolün kaybedildiği duyuruldu. Depremin en çok zarar verdiği kentlerden Palu’ya temiz su verilemiyor. Hastanelerde artı depremlerin yol açacağı çökme tehlikesi nedeniyle hasta ve yaralılar dışarıda tedavi ediliyor. Gazete, yabancı yardım örgütlerinin, yolların hasar görmesi nedeniyle yardıma muhtaç bölgelere ancak dün akşamdan itibaren ulaşmaya başladığını bildiriyor.
Washington Post bugün ayrıca Trump Yönetimi’nin Amerika’nın Suriye politikasında açtığı yeni sayfayla ilgili habere yer veriyor. Gazete, İran’ın Ortadoğu genelinde yayılma emelinin önüne geçmek için Suriye’deki iç savaşın bitimine kadar Amerika’nın bölgede kalmaya niyetli olduğunu bildiriyor. Habere göre üst düzey yetkililerin geçen hafta açıkladıkları bu plan, bundan altı ay önce Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini duyuran Trump’ın planıyla taban tabana zıt düşüyor. Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yaptığı açıklamada, Amerika’nın, İran askerleri ve milis güçleri geri çekilinceye kadar bölgede kalmayı sürdüreceğini söyledi. Amerikalı yetkililere göre İran, askerlerini, ancak dünya güçlerinin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaları üzerine çekecek. Gazete, 2011’de patlak veren Suriye savaşıyla Akdeniz’deki varlığını pekiştiren İran’ın ise kolay kolay geri çekilmeyeceği yorumu yapıyor.
New York Times ise Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh’ya yönelik cinsel saldırı suçlamalarını araştıracak olan Federal Soruşturma Dairesi FBI’ın açtığı soruşturmanın kapsamının dar olmasının Demokrat Partililer’i rahatsız ettiğini bildiriyor. Gazete, Beyaz Saray ve Senato’daki Cumhuriyetçiler’in FBI’a soruşturma kapsamında sadece dört tanıkla konuşması talimatı verdiğini yazıyor. Ancak habere göre Perşembe günü Senato Yargı Komisyonu’ndaki ifadesinde hiç kendinden geçecek kadar çok içki içip içmediği sorusuna “hayır içmedim” şeklinde yanıt veren Kavanaugh’yu yalanlayan bir tanık ortaya çıktı. Kavanaugh’yu Yale Üniversitesi’nden tanıyan North Carolina State Üniversitesi profesörü Chad Ludington, Kavanaugh’nun söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını, özellikle üniversitedeki ilk iki yılındaki aşırı derecede alkol kullanımının Kavanaugh’nun saldırgan davranışlarda bulunmasına yol açtığını belirten bir açıklama yayınladı. Ludington, açıklamasında, kamuoyuna daha fazla bilgi vermeyeceğini, ancak FBI’la görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Gazete, Minnesota ve Hawaii’den Demokrat Partili senatörler Amy Klobuchar ve Mazie Hirono’nun Beyaz Saray’ın FBI soruşturmasını kısıtlamasını eleştirdiğini ve soruşturmayı “komedi” olarak nitelendirdiğini yazıyor.
Wall Street Journal ise Kanada ve Amerika’nın vardığı anlaşma sonucu Kanada’nın da Meksika’yla beraber yeni Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’na dahil edildiğini bildiriyor. Gazete, dün gece son dakikada anlaşan Amerika ve Kanada’nın nihayet 25 yıldır yürürlükte olan kıtasal anlaşma üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardığı yorumunda bulunuyor. Habere göre Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun Kasım ayı ortasında imzalayacağı yeni anlaşmanın adı Amerika-Meksika-Kanada Anlaşması olarak değiştirilecek. Anlaşmanın en çok otomotiv sektörünü etkilemesi bekleniyor. Bunun nedeni, anlaşmanın, Kuzey Amerika’da daha fazla araç üretilmesini şart koşması. Yeni anlaşma, ilk Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın imzalandığı 1994 yılından bu yana ortaya çıkan dijital iş alanları ve mali hizmet şirketlerine yönelik de bazı düzenlemeler getiriyor. Gazete, Kanada’nın anlaşmaya katılmak için son dakikada verdiği en büyük tavizin ise mandıracılık sektörünü ilgilendirdiğini yazıyor. Buna göre Kanada, mandıracılık sektörü üzerindeki bazı koruyucu uygulamaları kaldırmayı kabul etti.
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