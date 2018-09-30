AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimize dair, çevreyi ve kültürü asla ötelemeyen, tam tersi içine alan ve bütün şehir medeniyet ekseninde şehir ve çevre üzerinden gösteren bir bakış açısını politikalarımıza yansıtıyoruz." dedi.
Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca 1 Ekim Mimarlar Günü dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen "İnsan ve Mekan Atölye Çalışması" söyleşi programına katıldı.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak politikalar ürettiklerini belirten Karaaslan, şunları söyledi:
"Şehirlerimize dair, çevreyi ve kültürü asla ötelemeyen, tam tersi içine alan ve bütün şehir medeniyet ekseninde şehir ve çevre üzerinden gösteren bir bakış açısını politikalarımıza yansıtıyoruz. İşin felsefesini konuşmadan, işin derinliğine hakim olmadan ve işin ruhla ilgili kısmını es geçerek başarıya ulaşmamız mümkün değil. Tabii burada önümüzü açan elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yol ve çizdiği ufuk. Aslında ilham alıyoruz. Ondan aldığımız ilhamla birlikte bu işlerin, özellikle medeniyetten bahsederken ne kadar itinalı olmamız gerektiğini... Onu eğer bilmezsek sevemeyeceğimizin ve sevmezsek de sahip çıkamayacağımızın farkındayız."
Karaaslan, söyleşinin gençler için mezun olduktan sonra şehirlere yönelik yapacağı çalışmalarda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.
Mimarlığın ruha dokunan, insanı merkeze alan ve onun ihtiyaçlarına göre çevresini şekillendiren bir anlayışa sahip olduğunu aktaran Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz sadece geçmişten feyz alarak bugün ürettiklerimizle çok kıymetli işler yapabiliriz. Ama aynı şekilde geleceğe eser bırakma gayesi içerisinde olmalıyız. Bu gayeyi ve bu arzuyu içimizde taşıyorsak, geleceğin mimarları olan sizlere sesleniyorum, geçmişi çok iyi bilmeli ama bugünün ihtiyaçlarını da çok iyi anlayabilmeliyiz."
- "Ayasofya mimarlık öğrencisi için önemli bir mekan"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun da burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm öğretmenlerin kendi Bakanlıklarının bünyesindeki tüm müzelere ücretsiz olarak girebileceklerini kaydetti.
Müze üzerine düşünceler ve müzeleri tanımak için seçmeli ders programlarının hazırlandığı bilgisini veren Dursun, "Biz önce öğretmenlere müzeyi tanıtacağız. Öğretmenler üzerinden bir müze eğitimi, mekanı gösterme eğitimi olacak. Ondan sonra meraklısı başta olmak üzere öğrencilere o tarihi mekanları göstereceğiz." diye konuştu.
Mimarlık bölümünde okuyan öğrencilerin dersleri dışında tarihi mekanlarda zaman geçirmeleri gerektiğini belirten Dursun, "Bizim coğrafyamız içerisinde birinci mekan, hiç tartışmasız ve tarafsız olarak bunu söylüyorum, Ayasofya'dır. Ayasofya gibi bir mekan elinizde bulunuyorsa eğer 6. yüzyıldan kalma, mimarlık okuduğunuzun vaktinizin bir zamanını orada geçirmekte fayda var. Çünkü orada bütün bir emperyal malzemeyi ve bütün şahısları bir anda görmek mümkün. Ayasofya bir mimarlık öğrencisi için, bir tarih öğrencisi için olmazsa olmaz önemli bir mekan." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mimar Turgut Cansever'in kızı Mimar Emine Öğün, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurçin Çelik ile üniversitelerin mimarlık fakültelerinde okuyan öğrenciler katıldı.
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