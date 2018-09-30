"Şehirlerimize dair, çevreyi ve kültürü asla ötelemeyen, tam tersi içine alan ve bütün şehir medeniyet ekseninde şehir ve çevre üzerinden gösteren bir bakış açısını politikalarımıza yansıtıyoruz. İşin felsefesini konuşmadan, işin derinliğine hakim olmadan ve işin ruhla ilgili kısmını es geçerek başarıya ulaşmamız mümkün değil. Tabii burada önümüzü açan elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yol ve çizdiği ufuk. Aslında ilham alıyoruz. Ondan aldığımız ilhamla birlikte bu işlerin, özellikle medeniyetten bahsederken ne kadar itinalı olmamız gerektiğini... Onu eğer bilmezsek sevemeyeceğimizin ve sevmezsek de sahip çıkamayacağımızın farkındayız."

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak politikalar ürettiklerini belirten Karaaslan, şunları söyledi:

Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca 1 Ekim Mimarlar Günü dolayısıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen "İnsan ve Mekan Atölye Çalışması" söyleşi programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirlerimize dair, çevreyi ve kültürü asla ötelemeyen, tam tersi içine alan ve bütün şehir medeniyet ekseninde şehir ve çevre üzerinden gösteren bir bakış açısını politikalarımıza yansıtıyoruz." dedi.

Karaaslan, söyleşinin gençler için mezun olduktan sonra şehirlere yönelik yapacağı çalışmalarda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

Mimarlığın ruha dokunan, insanı merkeze alan ve onun ihtiyaçlarına göre çevresini şekillendiren bir anlayışa sahip olduğunu aktaran Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece geçmişten feyz alarak bugün ürettiklerimizle çok kıymetli işler yapabiliriz. Ama aynı şekilde geleceğe eser bırakma gayesi içerisinde olmalıyız. Bu gayeyi ve bu arzuyu içimizde taşıyorsak, geleceğin mimarları olan sizlere sesleniyorum, geçmişi çok iyi bilmeli ama bugünün ihtiyaçlarını da çok iyi anlayabilmeliyiz."

- "Ayasofya mimarlık öğrencisi için önemli bir mekan"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun da burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm öğretmenlerin kendi Bakanlıklarının bünyesindeki tüm müzelere ücretsiz olarak girebileceklerini kaydetti.

Müze üzerine düşünceler ve müzeleri tanımak için seçmeli ders programlarının hazırlandığı bilgisini veren Dursun, "Biz önce öğretmenlere müzeyi tanıtacağız. Öğretmenler üzerinden bir müze eğitimi, mekanı gösterme eğitimi olacak. Ondan sonra meraklısı başta olmak üzere öğrencilere o tarihi mekanları göstereceğiz." diye konuştu.