1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 843. hafta On Numara çekilişi sonucu, canlı yayında yapılan çekilişle belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişle haftanın sayıları 1-80 sayıları içinden seçilen 22 numara ile belirlendi. Bu sayılardan on tanesini doğru tahmin eden bir kişi 324 bin 406 lira ikramiye kazandı. On Numara 18 haftadır devir yapmıyor ve yine kazandırdı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye verileri...

1 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

843. HAFTA ON NUMARA SAYILARI: 01, 02, 03, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78

1 Ekim On Numara çekilişinde İzmir Karşıyaka'dan kuponunu yatıran bir talihli, on bilerek 342 bin 406 lira 20 kuruş olan büyük ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 27 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.