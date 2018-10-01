HABER

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. 1 Ekim On Numara sonuçları, bu akşam yapılan 843. hafta çekilişi ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen bir kişi çıktı ve 324.406,20 TL ikramiyenin sahibi oldu. Böylece On Numara'da devirsiz geçen hafta sayısı 18 oldu. İşte 1 Ekim On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye verileri detayları ile haberimizde.

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 843. hafta On Numara çekilişi sonucu, canlı yayında yapılan çekilişle belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişle haftanın sayıları 1-80 sayıları içinden seçilen 22 numara ile belirlendi. Bu sayılardan on tanesini doğru tahmin eden bir kişi 324 bin 406 lira ikramiye kazandı. On Numara 18 haftadır devir yapmıyor ve yine kazandırdı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye verileri...

1 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

843. HAFTA ON NUMARA SAYILARI: 01, 02, 03, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78

1 Ekim On Numara çekilişinde İzmir Karşıyaka'dan kuponunu yatıran bir talihli, on bilerek 342 bin 406 lira 20 kuruş olan büyük ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 27 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

on-numara-sonuclari

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 842'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 168 bin 631 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 864 bin 298 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 918 lira 10 kuruş aktarıldı.

on-numara-sonuclari

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

Mİlli Piyango İdaresi tarafından, 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılılan On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

ON NUMARA'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtıİZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (5)Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları on numara sonucu milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.