1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 843. hafta On Numara çekilişi sonucu, canlı yayında yapılan çekilişle belli oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişle haftanın sayıları 1-80 sayıları içinden seçilen 22 numara ile belirlendi. Bu sayılardan on tanesini doğru tahmin eden bir kişi 324 bin 406 lira ikramiye kazandı. On Numara 18 haftadır devir yapmıyor ve yine kazandırdı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye verileri... 1 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI 843. HAFTA ON NUMARA SAYILARI: 01, 02, 03, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78 1 Ekim On Numara çekilişinde İzmir Karşıyaka'dan kuponunu yatıran bir talihli, on bilerek 342 bin 406 lira 20 kuruş olan büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 27 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 842'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Toplam 2 milyon 168 bin 631 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 864 bin 298 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 918 lira 10 kuruş aktarıldı. ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ Mİlli Piyango İdaresi tarafından, 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılılan On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. ON NUMARA'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir. On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.