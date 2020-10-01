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1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 21:53 | Son Güncelleme

Şans oyunları tutkunları tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Heyecanla beklenen 1 Ekim Süper Loto sonuçları nihayet belli oldu! Şimdi vatandaşlar tarafından Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020 ile ilgili tüm detaylar…

1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020!

1 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle vatandaşlar, Süper Loto sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağını da öğrenmek istiyor. Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden takip edilebiliyor. Süper Loto sonuçları çekilişi canlı olarak izlememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı site üzerinden kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanından bilete çıkan ikramiye de öğrenilebiliyor. İşte çok sayıda şans oyunu tutkunu tarafından merak edilen Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020 ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar...

1 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Vatandaşlar tarafından Süper Loto çekilişi kaçta yapılacak sorusunun yanıtı da sıklıkla merak ediliyor. Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü ve salı, perşembe ve pazar akşamları gerçekleşiyor. Süper Loto kaçta çekiliyor sorusuna yanıt olarak ise çekilişler 21.30’da yapılıyor ve millipiyangoonline.com üstünden canlı yayınlanıyor. Böylece isteyen vatandaşlar çekilişi internetten canlı olarak izleyebiliyor.

1 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020!

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak da yayınlanan Süper Loto çekilişine göre 1 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Buna göre 1 Ekim Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 4 - 10 - 33 - 39 - 51 - 54 olarak belirlendi. Biletle ilgili sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden yapılabiliyor. İsteyen vatandaşlar çekiliş videosunu yine millipiyangoonline.com üzerinden yeniden izleyebiliyor.

SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1 Ekim Süper Loto sonuçlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından Süper Loto kurallarına dair bazı detaylar da araştırılıyor. Oyun; 1 ile 60 sayı arasındaki 6 adet sayısının bilinmesine dayanıyor. En az 2 sayı ve en çok da 6 sayı doğru tahmin edildiğinde çeşitli ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranı ise oynanan kolona ve bilinen numaralara göre değişiyor. İsteyen vatandaşlar Süper Loto’da kolonları kendileri doldurabiliyor, isteyenler de sen seç uygulaması ile oynayabiliyor. Süper Loto 18 yaşında büyük vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

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