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1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

Erzincan’da düzenlenen 1.

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

Erzincan’da düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı.
Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende ödül listesi şöyle açıklandı:
1.lik: Gümüş/ Deniz Telek, 2.lik: Kuşçu/ Celal Tombul, 3.lük: Servis/ Ramazan Kılıç, Jüri özel: PembeKimlik/ TolunayTekmek, Belediye özel: Fegere/ Cahit Kaya Demir.
Törende ödül alan sanatçı ve öğrencilere plaketleri taktim edildi.

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı

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