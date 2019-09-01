Ankara'da çeşitli işçi ve memur sendikaları tarafından "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla yürüyüş ve miting yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'nin de (HDP) destek verdiği etkinlik doğrultusunda AKM önünde toplanan grup, yürüyerek Anadolu Meydanı'nda toplandı.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın yanı sıra KESK, DİSK, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Tabip Odası ile diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlik, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmaları sonrasında düzenlenen konserle sona erdi.

