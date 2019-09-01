HABER

"1 Eylül Dünya Barış Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:50 | Son Güncelleme

Ankara'da çeşitli işçi ve memur sendikaları tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş ve miting düzenlendi

Ankara'da çeşitli işçi ve memur sendikaları tarafından "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla yürüyüş ve miting yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'nin de (HDP) destek verdiği etkinlik doğrultusunda AKM önünde toplanan grup, yürüyerek Anadolu Meydanı'nda toplandı.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın yanı sıra KESK, DİSK, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara Tabip Odası ile diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlik, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmaları sonrasında düzenlenen konserle sona erdi.

PARTNEREgzersizlerden tam verim almanın püf noktaları! Egzersizlerden tam verim almanın püf noktaları!
Kartal'da 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamasıKartal'da 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlaması
Tekirdağ'daki silahlı saldırıTekirdağ'daki silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Eylül Dünya Barış Günü miting yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.