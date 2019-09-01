HABER

'1 Eylül Dünya Barış Günü' etkinlikleri olaysız sonlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 21:42 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde gerçekleştirilen 60 etkinlikte, 3 kişinin gözaltına alındığını, etkinliklerin genelinin olaysız sonlandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde gerçekleştirilen 60 etkinlikte, 3 kişinin gözaltına alındığını, etkinliklerin genelinin olaysız sonlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde düzenlenen 60 etkinliğe toplam 16 bin 755 kişinin katıldığı bildirildi. Açıklamada, bir ilde gerçekleştirilen basın açıklamasında 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına Diyarbakır'da 5 bin kişi, İstanbul'da 2 bin 800 kişi, İzmir'de 2 bin kişi, Van'da bin 400 kişi, Ankara'da 500 kişi, Hakkari'de 200 kişi, Mardin'de 200 kişi, Tunceli'de 130 kişi, Ağrı'da 100 kişi katılmıştır. Etkinlikler kapsamında, bir ilde düzenlenen basın açıklamasında 3 kişi yakalanmıştır. Diğer illerde gerçekleştirilen etkinlikler olaysız bir şekilde sona ermiştir."

Haber: ANKARA, (DHA)

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
İzmir'de 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle miting düzenlendiİzmir'de 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle miting düzenlendi
’Devlet Ana’ 738. kez anıldı’Devlet Ana’ 738. kez anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarında hareketlilik!

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.