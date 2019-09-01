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"1 Eylül Dünya Barış Günü" kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: -"1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yurt genelinde 40 ilde 60 etkinlik düzenlendi"

Yurt genelinde "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla 60 etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla yurt genelinde 40 ilde 60 etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına Diyarbakır’da 5 bin, İstanbul’da 2 bin 800, İzmir’de 2 bin, Van’da bin 400, Ankara’da 500, Hakkari’de 200, Mardin’de 200, Tunceli’de 130, Ağrı’da 100 kişi katıldı.

Bir ilde düzenlenen basın açıklamasında aranan 3 kişi yakalandı, diğer illerdeki etkinlikler "olaysız" sona erdi.

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1 Eylül Dünya Barış Günü İçişleri Bakanlığı

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