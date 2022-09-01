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1 Eylül İstanbul su kesintisi listesi: 1 Eylül 2022 İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

01.09.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 1 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu oldu. Su kesintisi sorunu nedeniyle yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen İstanbullular internette araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 1 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

1 Eylül İstanbul su kesintisi listesi: 1 Eylül 2022 İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 1 Eylül 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 1 Eylül 2022 Perşembe günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları...

su kesintisi

1 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

1 Eylül 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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