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'1 Festival İzmir'de Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '1 Festival İzmir'de, perküsyonda uluslararası ün yapan Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konser verdi.

'1 Festival İzmir'de Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konseri

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '1 Festival İzmir'de, perküsyonda uluslararası ün yapan Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konser verdi. Sanatçılar büyük alkış aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), '1 Festival İzmir'in bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Vurmalı çalgılar virtüözü, perküsyonun önemli ismi Burhan Öçal ile İstanbul Oriental Ensemble konuklara müzik ziyafeti sundu. Konserini İzmir Marşı ile açan Burhan Öçal, gecede sık sık İzmir'e olan hayranlığını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

'1 Festival İzmir'de Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konseri'1 Festival İzmir'de Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konseri'1 Festival İzmir'de Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konseri'1 Festival İzmir'de Burhan Öçal ve İstanbul Oriental Ensemble konseri

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