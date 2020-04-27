1 GB internet projesinde kimler yararlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu GSM operatörleri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık olarak 81 milyon civarında mobil abone olduğunu söyleyen Ulaştırma Bakanlığı, herkese ulaşmak istediklerini ifade etti.

Türkiye’de özellikle de online eğitim ile ilgili büyük çalışmalar yapıldı. Örneğin Türkiye’nin online eğitim platformu olan EBA üzerinden öğrencilere 8 GB internet dağıtılmıştı. Benzer bir uygulama daha olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına da 100 GB internet gönderilmişti.

Neredeyse her şeyin online platforma taşındığı günümüz dünyasında, internet adeta ekmek ve su gibi önemli. Bunun farkında olan bakanlık yetkilileri ücretsiz internet hizmetleri sunmaya çalışıyor. Bakanlık yetkilileri GSM operatörleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda koşulsuz herkese internet gönderileceğini söyledi. Burada herhangi bir ayrım yapılmayacak. 7’den 70’e herkes bedava internet alabilecek. Böylece 81 milyon aboneye ulaşılması amaçlanıyor.