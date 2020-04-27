1 GB internet projesinde kimler yararlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu GSM operatörleri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık olarak 81 milyon civarında mobil abone olduğunu söyleyen Ulaştırma Bakanlığı, herkese ulaşmak istediklerini ifade etti.
Türkiye’de özellikle de online eğitim ile ilgili büyük çalışmalar yapıldı. Örneğin Türkiye’nin online eğitim platformu olan EBA üzerinden öğrencilere 8 GB internet dağıtılmıştı. Benzer bir uygulama daha olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına da 100 GB internet gönderilmişti.
Neredeyse her şeyin online platforma taşındığı günümüz dünyasında, internet adeta ekmek ve su gibi önemli. Bunun farkında olan bakanlık yetkilileri ücretsiz internet hizmetleri sunmaya çalışıyor. Bakanlık yetkilileri GSM operatörleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda koşulsuz herkese internet gönderileceğini söyledi. Burada herhangi bir ayrım yapılmayacak. 7’den 70’e herkes bedava internet alabilecek. Böylece 81 milyon aboneye ulaşılması amaçlanıyor.
Aile Hekimi ve Sağlık Merkezi çalışanlarına da 2 ay süreyle 10 bin dakika konuşma hizmetinin ücretsiz olarak sunulacağını ifade etti. İlerleyen zamanlarda böyle bir uygulama bütün vatandaşlar için düşünülebilir. Hem EBA platformu hem de üniversiteler tamamen dijital çalışmalar yürüttükleri için 1 GB internet yeterli olmayabilir. Bu nedenle bakanlık yeni ek çalışmalar da yürütme ihtimaline sahip. Kısa bir süre içerisinde bu uygulamanın hayata geçirileceği söylense bile, henüz net bir tarih yok. Sizce dağıtılan internet yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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