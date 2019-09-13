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1. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:29 | Son Güncelleme

1. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali

Adana'da, 1. Geleneksel Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Yumurtalık ilçesi Atatürk Caddesi Sahil Parkı'nda düzenlenen festivalin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, programda yaptığı konuşmada, Çukurova'nın incisi Yumurtalık'ı turizme kazandırmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yumurtalık'ın tarihi ve turizm potansiyeli bakımından zengin bir ilçe olduğunu belirten Vural, "Sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve vatandaşlarımızla Yumurtalık'ı geliştirmek ve var olan güzel turizm potansiyelini artırmak için hep birlikte gayretle çalışacağız. Festivalin yaygınlaşması için önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de ilçenin tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra Türkiye'nin sayılı sahillerinden birine sahip olduğunu ifade etti.

Filik, önümüzdeki yıllarda ilçenin daha çok gelişeceğine inandığını söyledi.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Volkan Tarık Çay da ilçeyi Türkiye'nin cazibe ve turizm merkezi yapmak için festivali yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdiği festivalde, Ceyhan Belediyesi ve Yumurtalık Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı.

Festival, üç gün sürecek.

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adana festival Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali

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