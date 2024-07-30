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1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"

30.07.2024 13:36
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Dün Elazığ'da yakalanan bir dilenci bir günde topladığı 10 bin 780 lirayla herkesi hayrete düşürmüştü. Sosyal medyada gündem olan dilencinin sırrı ise daha da şaşırtıcı. Dilencinin verilen bozuk paraları kabul etmediği hatta kimi zaman bozuk para verene geri fırlattığı tespit edildi.

1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"

Elazığ'da dün bir günde topladığı 10 bin 780 lira ile Türkiye gündemine oturan dilencinin sırrı ortaya çıktı. Dilencinin, kendisine verilen bozuk paraları kabul etmediği sadece kağıt para aldığı belirtildi.

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TOPLADIĞI PARA ŞAŞIRTTI

Dün, polis ekipleri, zabıta ekipleri ile birlikte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

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SADECE 1 GÜNDE TOPLAMIŞ

Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koyarken, dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi.

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"MADENİ PARA VERDİĞİMİZDE ÜSTÜMÜZE ATARDI"

Yaşlı adamı daha önceden de dilenirken gördüğünü belirten vatandaşlardan Muhammet Dalgakıran, “Belirtilen şahıs daha önceden de çalıştığım iş yerine defalarca gelmişti. Hatta madeni para verdiğimiz zaman parayı beğenmeyerek aldığı parayı üstümüze attığı günlerde oldu. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla şahsın dilenci olmadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtiyorlar ancak, öyle bir durum olduğunu bilemiyorum. Yalnız kendisi bulunmuş olduğumuz iş yerine daha önceden defalarca gelmişti.

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"HİÇ VERMEMEMİZ GEREKİYOR"

Daha önceden kendisi buraya gelerek defalarca para istedi. Sokakta da para istediğini görmüşlüğümüz var. Gönül ister ki dilenci değil de ihtiyaç sahibi olsun ama bunun gibi sokakta nice insanlar bulunmaktadır. Bizim insanlarımız da vicdani açıdan kendilerine destek sağlamak istediği için para yardımlarında bulunuyorlar. Öneri olarak bunları azaltmamız veya hiç vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yaşanmazsa eğer bu tür olaylar da otomatik olarak yaşanmayacaktır” dedi. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Elazığ
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