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1 gündür içme suyu ve lağım suyunun karıştığı su sokaklara akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

Bilecik’te 4 gün önce karasu içme hattında yaşanan bir patlağı bulmak için uğraşan ekipler, yaptıkları kazı sırasında kanalizasyon hattını patlatınca olanlar oldu.

1 gündür içme suyu ve lağım suyunun karıştığı su sokaklara akıyor

Bilecik’te 4 gün önce karasu içme hattında yaşanan bir patlağı bulmak için uğraşan ekipler, yaptıkları kazı sırasında kanalizasyon hattını patlatınca olanlar oldu. 1 gündür içme suyu ve kanalizasyon suyunun karışımı sokaklara akarken, vatandaşlar bu durumu tepki gösterdi.
Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Caddesi üzerinde 4 gün önce ekipleri Karasu içme hattında yaşanan bir patlağı bulmak için cadde üzerinde bir kaç yeri kazdılar. Sonunda ekipler kaçağı buldukları esnada 3 metre derinliğine kadar inerken, bu esnada kanalizasyon hattını patlattılar. Ekipler bu sorunu çözemedikleri ve dün saat 4’de işi bıraktıkları öğrenildi. İşçiler bugünde patlağın olduğu yere gelmeyince 3 metre derinliğindeki çukur suyla doldu. İçi içme suyu ve kanalizasyon suyunun karışımı çukurdan taşan su 1 gündür sokaklara akarken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bariyer ile etrafı çevrilen su dolu çukura dün bir kedinin düştüğü ve kedinin vatandaşlar tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Çukur tehlike ve hastalık saçtığını söyleyen mahalle sakinleri çocukların çukurun içine düşme ihtimaline karşın tedirgin oldular.
Öte yandan ekiplerin bugün neden çalışmadığı öğrenilmezken, vatandaşlar belediye bu konunun biran önce çözmesini istediler. Bilecik belediyesi konu hakkında dün çok yağmur yağdığı için çalışma yapamadıkları, bugün de yağmur yağma ihtimaline karşı çalışmaları öğrenildi. Çalışma sebebinin çukurun içinde 1 buçuk metre kalındığında beton olduğu ve bunun kırılması için yağmurun yağmaması gerektiği bildirildi.

1 gündür içme suyu ve lağım suyunun karıştığı su sokaklara akıyor

1 gündür içme suyu ve lağım suyunun karıştığı su sokaklara akıyor

1 gündür içme suyu ve lağım suyunun karıştığı su sokaklara akıyor

1 gündür içme suyu ve lağım suyunun karıştığı su sokaklara akıyor

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