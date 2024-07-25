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1 günlüğü 300 bin lira! Dizi sektörü bu olayı konuşuyor: 'Bunun adı düpedüz dolandırıcılık'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.07.2024 07:53
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Dizilere mekan menajerliği yapan bir kadın anlaştığı inşaat firmasını kendi yazdığı senaryo ile dolandırdı. 3 yıl önce 1 buçuk milyon liralık iş yaptıran kadın günlüğü 300 bin liraya kiralanan mekanların üzerinden iş yaptığı inşaat firmasını dolandırdı. İnşaatı yapan firma sahibi ateş püskürerek nasıl mağdur edildiğini anlattı.

1 günlüğü 300 bin lira! Dizi sektörü bu olayı konuşuyor: 'Bunun adı düpedüz dolandırıcılık'

Telefon, mail, kredi kartı derken bir sektör de daha pes dedirten dolandırıcılık olayı yaşandı. Dizilere mekan kiralayan mekan menajeri bir kadın 3 yıl 1,5 milyon liralık iş yaptırdığı inşaat firmasına bir kuruş bile vermeden vurgun yaptı.

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GÜNLÜĞÜ 300 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Dizi cenneti olan Türkiye'de sektörün önemli giderlerden birini de mekanlar oluşturuyor. Hatta bu işler için mekan menajerlikleri bile oluştu. Kimi zaman boğazda bir yalı kimi zaman gecekondu mahallesinde bir kulübe ayarlayan menajerler lüks evler için bazen günlüğü 300 bin lira kiralama yapıyor.

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900 METREKARELİK VİLLAYI DÜZENLEDİ

İnşaat firması sahibi Alican Can da bu sektöre hizmet verenlerden biri. 3 yıl önce yanına gelen bir mekan menajeri kadın Can'dan 900 metrekarelik bir lüks bir villayı düzenlemesini istedi. Tüm işler yapıldı, villa dizilere kiralandı ancak Alican Can parasını alamadı.

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DAVAYI KAZANDI YİNE DE PARASINI ALAMADI

Hakkını dava açarak arayan Can, davayı kazanmasına rağmen yine parasını alamadı. Kurnaz kadın dava devam ederken farklı bir şirket açtı ve günümüzde hala mekan menajerliği yapmaya devam ediyor.

3 yıl öncesinin 1,5 milyonunu alamayan Alican Can ise kadına isyan ederek yaşanan süreci şu sözlerle anlattı;

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"Biz mekan menajeri sandık. Kendisi senarist çıktı. Kendi yazdığı senaryoda bizi de kurban etti. Bizim 1 buçuk milyon TL'mizi ödemediler. 3 sene öncenin 1 buçuk milyonu. Ortalama günlüğü 300 bin TL olan evleri dizi, reklam, film setlerine kiralıyorlar. Milyon milyon para kazanıyorlar.

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"İZLENEN DİZİLERİN ÇOĞU ORADA ÇEKİLİYOR"

Biz evlerde yenileme işleri yapıyoruz. Mimari tasarım gibi. A dan Z'ye 900 metrekarelik bir evi baştan sona tasarladık. Bugün de izlenen dizilerin çoğunun çekildiği bir ev. İstedikleri hale getirdik. Ama iş bizim parayı vermeye kalkınca kaçıyorlar. Senet vereceklerini söylediler. Senetleri aldık, bunları da ödemediler.

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DOLANDIRICILIK DAVASI DA AÇILDI

Dava süreci devam ederken bile bu kadın kurnazlığını sürdürdü. Bunun adı düpedüz dolandırıcılık, biz dolandırıcılık davası da açtık."

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Anahtar Kelimeler:
Menajer dizi kiralama
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