1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadılar

Amasya’da 12 engelli vatandaş 1 günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığında yapılan yemin töreni engelli vatandaşların üstlerini giymesiyle başladı. Daha sonra yemin töreni alanına geçen engelli vatandaşlara eğitimli köpekle kısa bir gösteri yapıldı. Engelli vatandaşlar askerlerle birlikte yürüyüş kararı sayarak, “Vatan sana canım feda” dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, askerleri selamlayarak "Yemininiz kutlu olsun" dedi. Yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Bayrak ve silahların üzerine ellerini koyan engelli vatandaşlar yemin etti.

Engelliler adına bir konuşma yapan Genç Osman Gümüş, “Bu nöbeti sadakat ve şerefle hayatımızın sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, “Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmek maksadıyla bu töreni tertiplemiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbisesi giymiş, kahraman birer Mehmetçik ve Ayşecik olarak karşımızda durmaktadır. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniformayla ettiğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker oldunuz” dedi.

Konuşmalar sonrası engelli vatandaşlar Vali Varol ile kucaklaşırken, Vali Varol engelli vatandaşlara rütbelerini takarak teskerelerini verdi. Teskerelerini alan engelli vatandaşlar tören yürüyüşü yaptı.

Oğlu 1 günlüğüne asker olan engelli annesi Firdevs Karaman yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Anlatılmaz, yaşanır. Allah razı olsun, bize çok güzel bir duygu yaşattılar” diye konuştu.

Askerlerle birlikte 1 günlüğüne temsili asker olan vatandaşlar karavana yedi. Engelli aileleri yapılan programdan dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’a teşekkür etti ve 1 günlüğüne temsili asker olan vatandaşlar araçlarla evlerine bırakıldı.



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