HABER

1 günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

Amasya’da 12 engelli vatandaş 1 günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.Amasya İl Jandarma Komutanlığında yapılan yemin töreni engelli vatandaşların üstlerini giymesiyle başladı.

Amasya’da 12 engelli vatandaş 1 günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığında yapılan yemin töreni engelli vatandaşların üstlerini giymesiyle başladı. Daha sonra yemin töreni alanına geçen engelli vatandaşlara eğitimli köpekle kısa bir gösteri yapıldı. Engelli vatandaşlar askerlerle birlikte yürüyüş kararı sayarak, “Vatan sana canım feda” dedi.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, askerleri selamlayarak "Yemininiz kutlu olsun" dedi. Yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Bayrak ve silahların üzerine ellerini koyan engelli vatandaşlar yemin etti.
Engelliler adına bir konuşma yapan Genç Osman Gümüş, “Bu nöbeti sadakat ve şerefle hayatımızın sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, “Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmek maksadıyla bu töreni tertiplemiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbisesi giymiş, kahraman birer Mehmetçik ve Ayşecik olarak karşımızda durmaktadır. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniformayla ettiğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker oldunuz” dedi.
Konuşmalar sonrası engelli vatandaşlar Vali Varol ile kucaklaşırken, Vali Varol engelli vatandaşlara rütbelerini takarak teskerelerini verdi. Teskerelerini alan engelli vatandaşlar tören yürüyüşü yaptı.
Oğlu 1 günlüğüne asker olan engelli annesi Firdevs Karaman yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Anlatılmaz, yaşanır. Allah razı olsun, bize çok güzel bir duygu yaşattılar” diye konuştu.
Askerlerle birlikte 1 günlüğüne temsili asker olan vatandaşlar karavana yedi. Engelli aileleri yapılan programdan dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’a teşekkür etti ve 1 günlüğüne temsili asker olan vatandaşlar araçlarla evlerine bırakıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Turhan, PTT 'nin Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yıldönümü etkinlikleri tanıtım toplantısına katıldı Bakan Turhan, PTT 'nin Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yıldönümü etkinlikleri tanıtım toplantısına katıldı 
Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacakHadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.