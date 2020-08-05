“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

Limonlu su içmenin akneleri yok etmekten, soğuk algınlığı ve griple savaşmak için C vitamini takviyesi yaparak bağışıklık sistemini güçlendirmeye dek bir çok faydası olduğu söyleniyor. Insider yazarı Gianluca Russo, bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için bir hafta boyunca limonlu su içerek, kendisinde meydana gelen değişiklikleri okuyucuları ile paylaştı.

Bir hafta boyunca her sabah limonlu su içmek

Limonlu su içmek, vücuttaki suyu artırmanın ve C vitamini almanın bir yolu

Her sabah uyandığında bir bardak su içine yarım limon suyu sıkan Gianluca Russo, suyun ılık da içilebileceğini, ancak kendisinin soğuk içmeyi tercih ettiğini söyledi.

ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Bir haftanın sonunda cildinin neredeyse kusursuz bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Russo, cildindeki lekelerin ve yağlanmanın azaldığını ve yumuşaklık ile parlaklığının arttığını fark etti. Limonlu suyun cildi için doğal bir aydınlatıcı görevi gördüğünü söyleyen Russo, bir haftanın sonunda limonlu suyu bıraktığında aknelerinin geri döndüğünü gözlemledi.

Limonlu suyun cilt güzelliğine kesin olarak fayda sağladığını gören Russo, ayrıca ağız sağlığına da olumlu etkisi olduğunu keşfetti. Sabahları nefesinin kötü koktuğunu söyleyen Russo, bir haftanın sonunda kötü kokuda azalma olduğunu gözlemledi. Limondaki sitrik asit, ağzındaki bakterilerle savaşarak kötü kokunun azalmasını sağlamıştı.