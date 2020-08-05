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“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Sabahları limonlu su içmek son derece mucizevi sonuçlara neden oluyor. Kimileri daha iyi bir cilde sahip olduğunu söylerken, bazıları da sağlıklarının daha iyi gittiğini belirtiyor. Bir hafta boyunca her sabah güne limonlu su içerek başlayan Insider yazarı, şaşırtıcı sonuçları paylaştı.

“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”

Limonlu su içmenin akneleri yok etmekten, soğuk algınlığı ve griple savaşmak için C vitamini takviyesi yaparak bağışıklık sistemini güçlendirmeye dek bir çok faydası olduğu söyleniyor. Insider yazarı Gianluca Russo, bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için bir hafta boyunca limonlu su içerek, kendisinde meydana gelen değişiklikleri okuyucuları ile paylaştı.

Bir hafta boyunca her sabah limonlu su içmek

Limonlu su içmek, vücuttaki suyu artırmanın ve C vitamini almanın bir yolu

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Her sabah uyandığında bir bardak su içine yarım limon suyu sıkan Gianluca Russo, suyun ılık da içilebileceğini, ancak kendisinin soğuk içmeyi tercih ettiğini söyledi.

ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Bir haftanın sonunda cildinin neredeyse kusursuz bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Russo, cildindeki lekelerin ve yağlanmanın azaldığını ve yumuşaklık ile parlaklığının arttığını fark etti. Limonlu suyun cildi için doğal bir aydınlatıcı görevi gördüğünü söyleyen Russo, bir haftanın sonunda limonlu suyu bıraktığında aknelerinin geri döndüğünü gözlemledi.

Limonlu suyun cilt güzelliğine kesin olarak fayda sağladığını gören Russo, ayrıca ağız sağlığına da olumlu etkisi olduğunu keşfetti. Sabahları nefesinin kötü koktuğunu söyleyen Russo, bir haftanın sonunda kötü kokuda azalma olduğunu gözlemledi. Limondaki sitrik asit, ağzındaki bakterilerle savaşarak kötü kokunun azalmasını sağlamıştı.

Russo, bir hafta boyunca limonlu su içtikten sonra vücudundaki şişliklerin azaldığını da gözlemledi. Bazı araştırmalar, limonlu suyun doğal bir idrar söktürücü işlevi olduğunu ortaya koyuyor.

“Cildim iyileşti ancak sağlık açısından diğer faydalarını tespit etmek zor”

Bir haftalık limonlu su içme deneyinin ardından cildinde iyileşme, nefesinde tazelik ve şişkinliğinde azalma fark eden Russo, içeceğin sağlığa olan diğer yararlarına dair önemli bir şey fark etmediğini söylüyor.

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Bir hafta süresince hasta olmadığını söyleyen Russo’ya göre, limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirmiş olabilir.
Bir haftalık deneyin ardından limonlu suyun fark ettiği tek negatif etkisinin daha hızlı susamak olduğunu söyleyen Russo, yeterince su içmediği takdirde ağzında tuhaf bir tat oluştuğunu gözlemledi.

Russo, deneyinin sonucunda limonlu suyu günlük rutinine eklediğini söyleyerek “Cildimdeki faydası yadsınamaz. Beni daha çok susatsa bile, fazladan su içmekte bir sorun yok” dedi.

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