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  4. 1 hafta önce annesi ölen keçi köpeği annesi sanıyor

1 hafta önce annesi ölen keçi köpeği annesi sanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bursa'da annesi ölen keçiye bir köpeğin sahip çıkması görenleri duygulandırdı. Henüz 1 haftalıkken annesini kaybeden keçi, kendisini sahiplenen köpek sayesinde besin ihtiyacını karşılayabiliyor.

Olaya şahit olan Halim Yılmaz, çoban köpeğinin yanına giderek sütünden emen küçük keçinin köpeği annesi sanmış olabileceğini düşünüyor.

Bir anda sütünden emmeye başladı

Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Halim Yılmaz, bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. Ağılı bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı.
Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.
Gördüğü manzara karşısında çok duygulandığını söyleyen Yılmaz, annelere seslenerek kimsenin çocuğunu sokağa terk etmemesini söyledi. Yılmaz'ın o açıklaması:
"Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa köpek keçi

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