HABER

1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yaklaşık 1 hafta önce nişanlanan 20 yaşındaki genç evde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi, 1506 Sokak içerisinde ikamet eden Emrah Polat (20), yakınları tarafından evde ölü bulundu.

1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu

Adıyaman’da, yaklaşık 1 hafta önce nişanlanan 20 yaşındaki genç evde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi, 1506 Sokak içerisinde ikamet eden Emrah Polat (20), yakınları tarafından evde ölü bulundu. Polat’ı ölü bulan yakınları durumu 112 Acil Sağık ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1 hafta nişanlanan Emrah Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise ev içerisin de ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Emrah Polat’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu

1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu

1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü bulundu

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Adana'da minibüsün altına gizlenen 6 EYP bulunduAdana'da minibüsün altına gizlenen 6 EYP bulundu
TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralıTEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.