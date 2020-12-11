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  4. 1 hafta sonra askere gidecekti, kazada hayatını kaybetti

1 hafta sonra askere gidecekti, kazada hayatını kaybetti

11.12.2020 22:18 | Son Güncelleme:
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Bolu’da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Bolu’da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazada ölen gencin 1 hafta sonra askere gideceği öğrenildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarından Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’da yaşayan akrabalarından dönen 4 kişilik Bilgen ailesinin bulunduğu 14 AAL 097 plakalı otomobil, sürücüsü Süha Bilgen’in kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, sürücü Süha ve araçta yolcu olarak bulunan Sena ile Hikmet Bilgen hafif yaralanırken, Mehmet Sefa Bilgen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dereye uzatılan ip yardımıyla çıkarılan Süha, Sena ve Hikmet Bilgen olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan ve 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Mehmet Sefa Bilgen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerinde kalbi duran genci hayata döndürmek için sağlık ekipleri yoğun çaba gösterdi. Olay yerindeki ekipler tarafından uçurumdan kurtarılan genç, hayata döndürüldükten sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Sefa Bilgen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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