1 haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 836 operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1163 kişi 'terör', 3 bin 338 kişi 'uyuşturucu ve kaçakçılık', 153'ü 'düzensiz göçle mücadele' kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 654 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı 'Gri Kategori'de aranan 'Zinar Amed' kodlu Ali Akbaş ile sözde grup sorumlusu 'Çektar Soro' kodlu Muhammed Kaya'nın da bulunduğu 2'si sözde üst düzey toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bunlardan 3'ünün ölü ele geçirildiği, 6'sının sağ olarak yakalandığı, 5'inin ise teslim oldukları belirtildi. Bingöl, Tunceli, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Muş, Hatay ve Adıyaman'da yapılan operasyonlarda toplam 68 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılmaz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca 13’ü ağır ve uzun namlulu 1 M-16, 12 kalaşnikov piyade tüfeği toplam 41 silah, 9 el bombası, 430 kilogram patlayıcı madde, 6 el yapımı patlayıcı mayının imha edildiği, 3 bin 851 adet muhtelif türlerde mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 bin 337 operasyonda da 907 kilogram esrar, 241 kilogram eroin, 6,25 kilogram kokain, 7,6 kilogram afyon sakızı, 2,7 kilogram bonzai, 1,84 kilogram metamfetamin, 36 bin 931 adet ecstasy, bin 196 adet sentetik ecza, 343 kök kenevir bitkisi, 440 bin 616 paket kaçak sigara, 87 bin 665 litre akaryakıt ele geçirildiği, bu operasyonlarda 3 bin 338 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYA VE DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK İŞLEMLER

Açıklamada, "Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 305 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. 256’sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 866 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 153 organizatör gözaltına alınmıştır" denildi.

