1 haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 680 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 866 terör (PKK/KCK 212, Sol 38, DEAŞ 31, FETÖ/PDY 585), 3 bin 695 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 129 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 690 kişi gözaltına alındı.

18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

​Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 13’ü sağ, 5’i teslim 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 6 ilde 45 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 7'si ağır ve uzun namlulu toplam 16 silah ve 1203 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 130 kilogram patlayıcı madde ile 20 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 657 operasyonda; 1 ton 26 kilogram esrar, 149 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 8,32 kilogram metamfetamin, 197 bin 114 adet captagon, 788 adet sentetik ecza, 473 bin 736 adet ecstasy ve 348 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 374 bin 186 paket kaçak sigara ve 15 bin 829 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 695 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 355 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 286 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 322'si denizlerde olmak üzere 4 bin 482 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 129 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

