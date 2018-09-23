1 haftada 2 kez gözaltına alındı, 2 kez serbest kaldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yasadışı bahis oynattığı iddiası ile 1 hafta içinde 2 kez gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından yine serbest bırakıldı.
Yasadışı bahisle mücadelede hız kesmeyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül'de kent merkezindeki bir internet kafeye düzenlediği operasyonda kafe çalışanı E.K.'yi yasadışı bahis oynattığı gerekçesi ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Dün akşam saatlerinde de bir kişi, kendisine yasadışı bahis oynatan E.K. tarafından 22 bin TL borçlandırıldığını öne sürüp polise başvurdu. Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen polis, şüpheli E.K. ve kafe sahibi U.M.'yi işyerinde gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye gönderilen zanlılar, yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından salıverildi.
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