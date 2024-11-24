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1 haftada 2 milyon 942 bin 329 inceleme, 462 bin 324 araca/sürücüye işlem!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.11.2024 11:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 942 bin 329 aracın incelendiğini ve 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Hız ihlali, periyodik muayene, emniyet kemeri kullanmama gibi çeşitli suçlarla birlikte, çakar cihazı kullanan 231 sürücüye de işlem uygulandı.

1 haftada 2 milyon 942 bin 329 inceleme, 462 bin 324 araca/sürücüye işlem!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini ve 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı.

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TOPLAM 462 BİN 324 İŞLEM

Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya ayrıca, "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla' ilgili olarak 2024 yılında toplam 368 bin 780 işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı trafik denetim
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