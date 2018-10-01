1 haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 429 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 681 terör (PKK/KCK 171, Sol 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4 bin 204 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 72 kişi gözaltına alındı.

28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 28 terörist (9 ölü, 11 sağ/yaralı, 8 teslim) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 ilde 11 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 16'sı ağır ve uzun namlulu 20 silah, 13 el bombası, 506 kilogram patlayıcı madde ile 1567 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 7 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 54 operasyonda; 1 ton 258 kilogram esrar, 276 kilogram eroin, 6 kilogram sentetik kannabionid (bonzai), 4,5 kilogram metamfetamin, 310 bin 672 adet ecstasy, 162 bin 842 adet captagon, 6 bin 570 adet sentetik ecza ve 105 bin 964 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 232 bin 712 paket kaçak sigara ve 75 bin 821 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 4 bin 204 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 24 Eylül 2018 günü 49 bin 209 personelin katılımıyla ülke genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı olarak uygulama yapılarak, servis araçları kontrol edildi. Bu kapsamda; okulların çevrelerinde 287 bin 799 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 568 kişi yakalandı. Uygulamada 39 bin 160 okul servis aracının denetimi yapılırken, 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymadıkları tespit edilen 3 bin 378 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Ayrıca; yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 23 Eylül 2018 günü 6 bin 589 personelin katılımıyla 'Kırmızı Kart' isimli yasa dışı bahis uygulaması yapıldı. Yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 7 iş yeri ve 361 kişi hakkında işlem yapılırken, aranan 86 kişi de yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 285 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 485'i denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 610 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

