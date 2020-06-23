1 Haftada 5 Kilo Verdiren Dukan Diyeti: Diyet Listesi ve Bilmeniz Gerekenler

Dukan diyeti ilk olarak 2000'li yıllarda uygulanmaya başlandı. Dr. Pierre Dukan tarafından hazırlanan bu diyet, öyle popüler oldu ki günümüzde bile hala sıklıkla uygulanan diyetlerin başında geliyor. Peki dukan diyeti nedir? Dukan diyetinde diğer diyetlerden farklı olarak yüksek proteinli besinlere yer veriliyor. Düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı bir beslenme programına dayanan bu diyette, yüksek proteinli yiyeceklerin tok tutma ve zayıflatma özelliğinden yararlanılıyor. Protein bakımından zengin olan ürünlere bakacak olursak; süt ve süt ürünleri, yumurta, et, tavuk ve balığı örnek verebiliriz. Dukan diyeti ile zayıflayanlar açlık hissi yaşamadan

1 haftada 5 kilo verdiklerini söylüyorlar. Bu diyet hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermeye olanak sağlıyor. Bu yüzden uzun yıllardan beri hala en etkili diyet olarak popülerliğini koruyor.

Dukan Diyeti Evreleri Nelerdir?

Dukan diyeti birbirini takip eden 4 farklı evreden oluşmaktadır.

Bu evreler:

Atak evresi,

Seyir evresi,

Güçlendirme evresi,

ve koruma evresidir.

1. Atak Evresi

Protein tüketimi evresi olarak da adlandırılan bu evrede:

Protein bakımından zengin olan her şey tüketilmektedir.

Dana, fileto, biftek, hindi, tavuk, kıyma, balık çeşitleri, yumurta, yağsız peynir, yağsız süt ve yağsız yoğurt gibi protein açısından yüksek besinler bu evrenin genel yiyecek grubunu oluşturur.

Bu yiyeceklerin yanı sıra mutlaka günde 1,5 litre su içilmelidir.

su içilmelidir. Atak evresi genellikle 1-10 gün arasında değişiklik göstermektedir.

2. Seyir Evresi

Seyir evresi birbirini izleyen 2 dönemden meydana gelir.