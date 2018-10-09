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1 haftada 805 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasından gerçekleşen 24 olayda toplam 805 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını; 7 düzensiz göçmenin cansız bedeninin ise denizden alındığını açıkladı.

ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasından gerçekleşen 24 olayda toplam 805 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını; 7 düzensiz göçmenin cansız bedeninin ise denizden alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yaşanan toplam 24 göç olayının 20’si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3’ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1’i ise Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Açıklamada, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 20 olayda 739 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesinde gerçekleşen 3 olayda 63 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandığı bildirildi.

Yine, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Enez bölgesinde gerçekleşen 1 olayda ise 3 düzensiz göçmen yakalandığı, 7 düzensiz göçmenin de cansız bedeninin denizden alındığı belirtildi.

"Gerçekleşen 24 göç girişiminin 2’sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 38 düzensiz göçmen kurtarılmış, 7 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 13 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 367 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır"

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