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1 haftadır kayıp Abdulkadir'in, baraj gölünde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, 1 hafta önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdulkadir İkis'in (24), arama çalışmaları sırasında, baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

1 haftadır kayıp Abdulkadir'in, baraj gölünde cesedi bulundu

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, 1 hafta önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdulkadir İkis'in (24), arama çalışmaları sırasında, baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Hacımehmetli köyündeki evinden 8 Mayıs'ta ayrılan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Abdulkadir İkis, bir daha dönmedi. Ailesinin ihbarıyla jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, aramalar sonucu Karakaya baraj gölü kıyısında İkis'in kıyafetlerini buldu. Bunun üzerine bölgeye Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nden dalgıçlar sevk edildi. Olay yerine giden dalgıç polisler, girdikleri suda İkis'in cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Abdulkadir İkis'in cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 haftadır kayıp Abdulkadir'in, baraj gölünde cesedi bulundu1 haftadır kayıp Abdulkadir'in, baraj gölünde cesedi bulundu

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