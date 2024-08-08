1 haftalık göreve gittiler: Uzayda aylardır mahsurlar! Ancak önümüzdeki yıl...

Son dönemde yolcu uçaklarında yaşanan krizler nedeniyle çok eleştiri alan ABD havacılık devi Boeing bu sefer de uzayda bir skandala imza attı. Boeing'in uzay mekiğindeki iki astronotun Dünya'ya dönemediği iddia edildi.

1 HAFTA SÜRECEKTİ DÜNYA'YA DÖNEMİYORLAR...

6 Haziran'dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, bir hafta sürmesi gereken deneme misyonu kapsamında uzay görevine başlamıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, Haziranda Dünya'ya dönmesi gereken Starliner'ın dönüşü defalarca ertelenirken mühendisler, dönüşü engelleyen teknik sorunları çözmek için yoğun çaba harcıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILA KALDI

NASA'dan dün yapılan açıklamada, Starliner'da yaşanan sorunların başta düşünülenden daha ciddi olabileceği ve iki astronotun Boeing'in rakibi SpaceX'e ait mekikle Dünya'ya dönüşünün değerlendirildiği bildirildi.

İki astronotun Dünya'ya dönüşünün 2025'te gerçekleşmesi beklenirken bu durum, ABD havacılık devi Boeing'e yeni bir darbe oldu. Bir süredir yolcu uçaklarında art arda yaşanan sorunlar nedeniyle güvenliği sorgulanan ve tepkilerin hedefi olan Boeing, uzayda da itibar kaybına uğradı.

ASTRONOTLARIN KAYNAKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Starliner mekiğine planlanmayan giderler için fazladan 125 milyon dolar harcayan Boeing, helyum sızıntılarının mekikte sorunlara yol açtığını belirtmişti.

Şirket, mekikte iki astronotun hayatını güvenceye alacak yeterli kaynak bulunduğunu ifade etmişti.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.