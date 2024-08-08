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1 haftalık göreve gittiler: Uzayda aylardır mahsurlar! Ancak önümüzdeki yıl...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.08.2024 09:46
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ABD havacılık sektörünün en önde gelen firmalarından Boeing, son dönemlerde yaşadığı problemlerle dünya çapında önemli itibar kaybına uğradı. Fakat son yaşanan problem, itibar kaybının ötesinde adeta bir skandal! 6 Haziran tarihinde 1 haftalığına uzay görevine Boeing çatısı altında başlayan iki astronot aylardır Dünya'ya dönemiyor. Son gelişmelere göre astronotların ancak önümüzdeki yıl gelmesi planlanıyor. Boeing astronotların erzakları ve kaynakları hakkında da açıklama yaptı.

1 haftalık göreve gittiler: Uzayda aylardır mahsurlar! Ancak önümüzdeki yıl...

Son dönemde yolcu uçaklarında yaşanan krizler nedeniyle çok eleştiri alan ABD havacılık devi Boeing bu sefer de uzayda bir skandala imza attı. Boeing'in uzay mekiğindeki iki astronotun Dünya'ya dönemediği iddia edildi.

1 HAFTA SÜRECEKTİ DÜNYA'YA DÖNEMİYORLAR...

6 Haziran'dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, bir hafta sürmesi gereken deneme misyonu kapsamında uzay görevine başlamıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, Haziranda Dünya'ya dönmesi gereken Starliner'ın dönüşü defalarca ertelenirken mühendisler, dönüşü engelleyen teknik sorunları çözmek için yoğun çaba harcıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YILA KALDI

NASA'dan dün yapılan açıklamada, Starliner'da yaşanan sorunların başta düşünülenden daha ciddi olabileceği ve iki astronotun Boeing'in rakibi SpaceX'e ait mekikle Dünya'ya dönüşünün değerlendirildiği bildirildi.

İki astronotun Dünya'ya dönüşünün 2025'te gerçekleşmesi beklenirken bu durum, ABD havacılık devi Boeing'e yeni bir darbe oldu. Bir süredir yolcu uçaklarında art arda yaşanan sorunlar nedeniyle güvenliği sorgulanan ve tepkilerin hedefi olan Boeing, uzayda da itibar kaybına uğradı.

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ASTRONOTLARIN KAYNAKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Starliner mekiğine planlanmayan giderler için fazladan 125 milyon dolar harcayan Boeing, helyum sızıntılarının mekikte sorunlara yol açtığını belirtmişti.

Şirket, mekikte iki astronotun hayatını güvenceye alacak yeterli kaynak bulunduğunu ifade etmişti.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Boeing abd
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