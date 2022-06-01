1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? Meteoroloji açıkladı! İşte 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu

1 Haziran Çarşamba gününün hava durumu tahmin raporu ile 1 - 5 Haziran günleri arasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? sorularının yanıtı haberimizde. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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