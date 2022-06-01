HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? Meteoroloji açıkladı! İşte 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu

1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? Meteoroloji açıkladı! İşte 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu

01.06.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ve yayımlanan tahmin raporu ile yanıt buldu. Meteoroloji'den 1 Haziran Çarşamba günü yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye geneli hava durumu bilgisine yer verildi. Peki 1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu raporu...

1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? Meteoroloji açıkladı! İşte 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu

1 Haziran Çarşamba gününün hava durumu tahmin raporu ile 1 - 5 Haziran günleri arasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? sorularının yanıtı haberimizde. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu raporu...

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL BUGÜN KAÇ DERECE?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

EGE BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

1 - 5 HAZİRAN İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

30 Mayıs Hava durumu

30 Mayıs Hava durumu

30 Mayıs Hava durumu

Hava durumu

hava durumu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklıklar artmaya devam edecek! Bu saatlere dikkatSıcaklıklar artmaya devam edecek! Bu saatlere dikkat
Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...
Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurduKöprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.