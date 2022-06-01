1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? Meteoroloji açıkladı! İşte 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu

1 Haziran Çarşamba gününün hava durumu tahmin raporu ile 1 - 5 Haziran günleri arasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 1 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? İstanbul bugün kaç derece? sorularının yanıtı haberimizde. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere 1-5 Haziran Türkiye geneli hava durumu raporu...

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL BUGÜN KAÇ DERECE?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

EGE BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 23°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

1 - 5 HAZİRAN İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



