Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran ayında uygulanacak normalleşme kurallarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler 1 Haziran'da okul var mı? Yüz yüze eğitim başladı mı? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

1 HAZİRAN'DA OKUL VAR MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI MI?

Haziran ayına ilişkin uygulanacak yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre Haziran ayında, Mayıs ayında uygulanan kısıtlamaların gevşetildiği görüldü. Ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin alınan kararları açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. Diğer okul öncesi eğitim kurumlarının ise tam zamanlı yüz yüze eğitim vermeye devam edeceğini ifade etti.