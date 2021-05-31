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1 Haziran'da okul var mı? Yüz yüze eğitim başladı mı?

31.05.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı itibarıyla yeni normalleşme dönemine geçiliyor. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter üzerinden yüz yüze eğitime ilişkin yazılı açıklama yaptı. 1 Haziran'da okul var mı? Yüz yüze eğitim başladı mı? İşte detaylar...

1 Haziran'da okul var mı? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran ayında uygulanacak normalleşme kurallarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler 1 Haziran'da okul var mı? Yüz yüze eğitim başladı mı? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

1 HAZİRAN'DA OKUL VAR MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI MI?

Haziran ayına ilişkin uygulanacak yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre Haziran ayında, Mayıs ayında uygulanan kısıtlamaların gevşetildiği görüldü. Ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin alınan kararları açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. Diğer okul öncesi eğitim kurumlarının ise tam zamanlı yüz yüze eğitim vermeye devam edeceğini ifade etti.

1 Haziran'da okul var mı? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, 7 Haziran Pazartesi bütün ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitim uygulanacağını söyledi.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim hayatına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, söz konusu bölgede 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini kaydetti. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılacak.

Okullardaki yüz yüze eğitimin öğrencinin seçimine bağlı olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, hijyen koşullarının sağlandığını ve yüz yüze eğitimlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirtti.


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Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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