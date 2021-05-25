'1 Haziran'da okullar açılacak mı?' sorusunun cevabı için gözler kabinede...

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde ’’1 Haziran’dan sonra okullar açılacak mı?’’ sorusunu yanıtladı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklarının önce geldiğini vurgulayan Selçuk, 1 Haziran sonrası okulların açılıp açılmayacağı konusunu değerlendireceklerini belirtmişti. 1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI? Çocukları ve öğretmenleri tehlikeye atmayacaklarını ve sağlık öncelikli geldiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı ile ilgili net bir tarih vermedi. Konuyla ilgili detayları yapılacak kabine toplantısında belirlenmesi bekleniyor. MEB’den yapılan son açıklamada şu şekildeydi: “Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerinin özel eğitim okul ve sınıfları ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki özel ve resmî, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe dek uzaktan eğitim yapılacaktır. " denildi.

Ayrıca MEB, “Özel ve resmî tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, eğitim okul ve sınıfları ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs itibarıyla "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması koşulu ile yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu doğrultudaki öğretmen, öğrenci ve eğitim çalışanlarının pandemi kısıtlamalarından etkilenmemesi adına gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran itibarıyla yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin arkasından kamuoyuna açıklanacaktır." ifadesini paylaştı. İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısının ardından okulların açılış tarihi belirlenecek. 1 Haziran’da okula dönüş kararı bu toplantıların ardından belli olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan toplantılarda alınacak kararlar ve okulların açılış tarihi sayfamızda yer alacak.