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'1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorusunun yanıtı için gözler kabinede!

29.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar kademeli normalleşme süreci sonrasında 1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin ardından tedbirlerin gevşetileceğine dair sinyaller vermişti. Yapılan bu açıklamaların ardından gözler 1 Haziran tarihine çevrildi. Düzenlenecek Kabine Toplantısı ile yeni kararlar da belli olacak. Peki 1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? İşte yanıtı...

'1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorusunun yanıtı için gözler kabinede!

17 Mayıs'tan bu yana devam eden kademeli normalleşme sürecinin ardından 1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusunu merak ediliyor. Düzenlenecek olan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar da belli olmuş olacak. Peki 1 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle alakalı olarak, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu bir genelge göndermişti. Normalleşmenin ikinci aşaması olan 1 Haziran tarihi yaklaşırken bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı yayınlanacak yeni genelge ile belli olacak.

Son genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arası, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyor. Vatandaşlar bu nedenle normalleşme adımları ile ilgili önemli karların alındığı Kabine Toplantısı'nı beklemeye koyuldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam saatlerinde devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. 1 Haziran tarihi sonrasında başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

Düzenlenecek olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı ifade edilmişti. Son olarak 17 Mayıs tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın bu nedenle 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapacağı öngörülüyor.


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