Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada haziran ayında aşılama sürecinin hız kazanacağını ve Türkiye genelinde normalleşme sürecine geçilmesinin hedeflendiğini ifade etmişti. Aşılama sürecinin hız kazanması normalleşme sürecini de etkileyecek. Kademeli normalleşmenin bitişinde, 1 Haziran'ın sonrasında kısıtlamalar azalacak. Ancak söz konusu kısıtlamaların hangi alanda azaltılacağı gerçekleştirilecek kabine toplantısında belli olacak.

17 Mayıs'ta kademeli normalleşme süreci başlamıştı. Kademeli normalleşme genelgesinde yer alan bilgilere göre spor salonları, yüzme havuzları, restoran, düğünler gibi bazı işletmeler faaliyetine ara vermek zorunda kalmıştı.

Koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması için ülkemizde tam kapanma sürecine gidilmiş, ardından ülke genelinde kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme genelgesinde belirtilen, 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirlerin bitimine sayılı günler kaldı. Peki 1 Haziran sonrasında kısıtlamalar azaltılacak mı? 1 Haziran'dan sonra sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? İşte detaylar...

"HER ŞEYE GERİ DÖNÜŞ YAPABİLECEĞİZ GİBİ DURUYOR"

Koronavirüs sürecine ilişkin açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması ve yarısının aşılanması durumunda maske kullanımına gerek kalmayacağını ifade etmişti. Bahsettiği koşullar durumunda vaka sayılarının düşeceğini kaydeden Savaşçı "Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" demişti.

270 DOZ AŞI

Bakan Koca Twitter üzerinden yapıtığı yazılı açıklamada 120 milyon doz BionTech, 50 milyon doz Sputnik ve 100 milyon doz Sinovac olmak üzere toplam 270 doz aşı anlaşması yapıldığını duyurdu. 270 milyon doz aşının Türkiye nüfusunun 3 katından fazla olduğunu belirten Koca "Bu güce güvenin" diye kaydetti.



